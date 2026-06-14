Pronostic Arabie saoudite – Uruguay : Bielsa peut-il réussir ses débuts ?

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Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’Uruguay de Marcelo Bielsa fera son entrée dans la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi (0h) avec une confrontation face à l’Arabie saoudite. Éliminée dès la phase de groupes lors du Mondial 2022 malgré une victoire lors de son dernier match, la Celeste espère cette fois retrouver les phases finales. Si elle peut encore compter sur plusieurs cadres expérimentés, la sélection uruguayenne apparaît toutefois moins impressionnante que par le passé et devra rapidement trouver le bon équilibre entre ses anciens leaders et sa nouvelle génération.

Coupe du monde 2026 – Arabie saoudite vs Uruguay

Mardi 16 juin 2026 · 0h · Hard Rock Stadium

Uruguay : retrouver le goût des phases finales

Nation historique du football mondial, l’Uruguay fait toujours partie des équipes à surveiller lors d’une Coupe du monde. Pourtant, la Celeste aborde cette édition 2026 avec davantage d’interrogations que lors des précédents tournois.

L’élimination dès la phase de groupes au Qatar a laissé des traces. Malgré une victoire lors de son dernier match face au Ghana, l’Uruguay avait payé son manque d’efficacité offensive lors des premières journées. Quatre ans plus tard, l’objectif est simple : ne pas revivre le même scénario.

Sous la direction de Marcelo Bielsa, la sélection uruguayenne a retrouvé une identité de jeu plus agressive et plus intense. Le pressing est plus haut, les transitions plus rapides et les intentions offensives plus affirmées. Cependant, plusieurs cadres historiques approchent de la fin de leur carrière internationale, ce qui oblige progressivement la Celeste à renouveler ses forces vives.

L’Uruguay conserve néanmoins de nombreux atouts, notamment dans l’entrejeu et en défense. Une victoire contre l’Arabie saoudite lui permettrait d’aborder avec davantage de sérénité les rendez-vous plus relevés qui l’attendent ensuite dans cette phase de groupes.

Arabie saoudite : encore capable de surprendre ?

L’Arabie saoudite n’est plus une inconnue sur la scène mondiale. Son succès historique contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 reste encore dans toutes les mémoires et a considérablement renforcé la confiance du football saoudien.

Depuis plusieurs années, les Faucons Verts profitent du développement de leur championnat national et de l’expérience acquise sur la scène internationale. Même si la majorité de leur effectif évolue toujours dans le championnat local, cette équipe possède désormais davantage de repères dans les grands rendez-vous.

Face à l’Uruguay, les Saoudiens devraient adopter une approche relativement prudente. Ils savent qu’ils disposeront probablement de moins de possession et chercheront avant tout à rester compacts afin d’exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense adverse.

Un résultat positif contre la Celeste constituerait déjà une excellente opération dans la course aux huitièmes de finale et confirmerait que l’exploit de 2022 n’était pas un simple accident.

Les confrontations entre les deux nations

L’Uruguay et l’Arabie saoudite se sont notamment affrontés lors de la Coupe du monde 2018, avec une victoire de la Celeste.

Sur les dernières confrontations :

Uruguay : 2 victoires

Arabie saoudite : 0 victoire

Match nul : 0

L’avantage historique est donc clairement en faveur des Sud-Américains.

Les compos probables

La compo probable de l’Arabie saoudite : Al-Owais – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi – Al-Juwayr, N. Al-Dawsari, Kanno, S. Al-Dawsari – Al-Buraikan, Al-Hamdan.

Absents : Al-Rubaie, Al-Muffarij, Hamed, Al-Faraj, Al-Sahafi, Al-Ammar (non convoqués).

La compo probable de l’Uruguay : Rochet – Varela, Caceres, Gimenez, Olivera – Canobbio, Valverde, Bentancur, M. Araujo – De Arrascaeta – Nunez.

Absents : Israel, Rodriguez, Mourino, Fonseca, Nandez, Torreira, Torres, Alvarez (non convoqués).

Incertain : R. Araujo (blessé, convoqué).

Les joueurs à suivre

Federico Valverde (Uruguay) : Véritable patron de cette équipe uruguayenne, le milieu du Real Madrid sera l’un des principaux relais de Marcelo Bielsa sur le terrain. Son activité incessante, sa qualité de frappe et sa capacité à se projeter vers l’avant font de lui l’un des milieux les plus complets du monde. Dans un match où l’Uruguay devrait avoir l’initiative, Valverde pourrait être déterminant pour casser les lignes saoudiennes.

Salem Al-Dawsari (Arabie saoudite) : Héros du succès contre l’Argentine lors du Mondial 2022, le capitaine saoudien reste l’arme offensive numéro un de sa sélection. Son expérience, sa qualité technique et son sens du but pourraient permettre aux Faucons Verts de faire douter la défense uruguayenne sur quelques situations de transition.

Les tendances des cotes : avantage à l’Uruguay

Issue Cote Victoire de l’Arabie saoudite 8,00 Match nul 4,65 Victoire de l’Uruguay 1,41

Les bookmakers accordent une confiance importante à l’Uruguay avant cette rencontre. Malgré une sélection qui semble moins impressionnante que certaines générations passées, la Celeste dispose d’un effectif nettement supérieur sur le papier et d’une plus grande expérience des grands rendez-vous internationaux. L’Arabie saoudite conserve toutefois son statut d’équipe capable de créer la surprise, comme elle l’avait démontré face à l’Argentine lors du Mondial 2022, tandis que la cote relativement élevée du match nul laisse penser qu’un scénario fermé n’est pas à exclure pour cette entrée en lice.

Nos pronostics pour Arabie saoudite – Uruguay

Victoire de l’Uruguay : La Celeste possède davantage de qualité individuelle et d’expérience à tous les postes. Toutefois, l’équipe de Marcelo Bielsa ne fait pas partie des sélections les plus prolifiques offensivement et pourrait se contenter d’une victoire maîtrisée pour bien lancer son tournoi.

Moins de 2,5 buts dans le match : L’Arabie saoudite devrait évoluer avec un bloc relativement bas et chercher avant tout à limiter les espaces. L’Uruguay, de son côté, n’est pas toujours une équipe qui multiplie les démonstrations offensives dans les grands tournois.

Score possible

1-0 pour l’Uruguay : Cette rencontre pourrait être plus serrée qu’attendu. Si la Celeste dispose d’un effectif supérieur et d’une plus grande expérience du très haut niveau, elle ne semble pas aussi impressionnante que certaines générations passées. L’Arabie saoudite devrait vendre chèrement sa peau, mais l’Uruguay paraît tout de même capable de faire la différence sur une action individuelle ou un coup de pied arrêté pour réussir son entrée dans ce Mondial 2026.