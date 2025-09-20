ASSE : Horneland perd un homme important avant Reims
La bombe Vinicius prête à exploser au Real Madrid, un nouveau héros au FC Barcelone

Vinicius Jr lors du match de Champions League entre le Real Madrid et l'OM.
Raphaël Nouet
20 septembre 2025

Dans la revue de presse de ce samedi 20 septembre 2025, on apprend que Vinicius commence à s’impatienter par rapport au système de jeu mis en place par Xabi Alonso au Real Madrid.

Marca : Bellingham, enfin !

Opéré de son épaule douloureuse pendant ses courtes vacances, Jude Bellingham fera son retour sur les terrains cet après-midi, lors du match entre le Real Madrid et l’Espanyol Barcelone. L’Anglais a un mois d’avance sur les prévisions initiales.

AS : cas ouvert

Selon le média, Vinicius Jr estimerait ne pas voir ses efforts de replacement suffisamment récompensés par Xabi Alonso. Le Brésilien n’était ainsi pas titulaire contre l’OM (2-1) mardi. AS affirme qu’il ne sent pas un peu plus de reconnaissance au sein du club, l’ailier n’hésitera pas à partir en fin de saison !

Sport : Rashford comme à la maison

Il aura suffi d’un match sur ses terres anglaises, à Newcastle (2-1), pour que Marcus Rashford, auteur d’un doublé à Saint-James Park, se sente intégré au FC Barcelone. Après des premiers pas hésitants, l’ailier est parti pour donner sa pleine mesure.

Mundo Deportivo : Rashformidable

MVP du match à Newcastle, Rashford a fait savoir qu’il souhaitait s’inscrire dans la durée à Barcelone, lui dont l’option d’achat auprès de Manchester United est de 30 M€.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

