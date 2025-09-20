La bombe Vinicius prête à exploser au Real Madrid, un nouveau héros au FC Barcelone

Dans la revue de presse de ce samedi 20 septembre 2025, on apprend que Vinicius commence à s’impatienter par rapport au système de jeu mis en place par Xabi Alonso au Real Madrid.

Marca : Bellingham, enfin !

Opéré de son épaule douloureuse pendant ses courtes vacances, Jude Bellingham fera son retour sur les terrains cet après-midi, lors du match entre le Real Madrid et l’Espanyol Barcelone. L’Anglais a un mois d’avance sur les prévisions initiales.

AS : cas ouvert

Selon le média, Vinicius Jr estimerait ne pas voir ses efforts de replacement suffisamment récompensés par Xabi Alonso. Le Brésilien n’était ainsi pas titulaire contre l’OM (2-1) mardi. AS affirme qu’il ne sent pas un peu plus de reconnaissance au sein du club, l’ailier n’hésitera pas à partir en fin de saison !

Sport : Rashford comme à la maison

Il aura suffi d’un match sur ses terres anglaises, à Newcastle (2-1), pour que Marcus Rashford, auteur d’un doublé à Saint-James Park, se sente intégré au FC Barcelone. Après des premiers pas hésitants, l’ailier est parti pour donner sa pleine mesure.

Mundo Deportivo : Rashformidable

MVP du match à Newcastle, Rashford a fait savoir qu’il souhaitait s’inscrire dans la durée à Barcelone, lui dont l’option d’achat auprès de Manchester United est de 30 M€.