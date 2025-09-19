Après la victoire du FC Barcelone face à Newcastle en Ligue des champions, la presse anglaise s’enflamme pour Marcus Rashford, héros de la rencontre.

En déplacement à St James’ Park hier soir, le FC Barcelone a signé un succès précieux (2-1) face à Newcastle en Ligue des champions. Le héros de la rencontre se nomme Marcus Rashford, la recrue estivale, auteur des deux buts catalans (58e et 67e). Ses deux premières buts depuis son arrivée au Barça. Son entraîneur, Hansi Flick, n’a pas tari d’éloges à son sujet après le match. « Je ne suis pas surpris. C’est un joueur fantastique, de grand talent, sa technique est incroyable, comme sa finition. Je suis heureux qu’il soit là à Barcelone. »

Les tabloïds s’enflamment pour Rashford

Le Daily Mail veut croire que ce doublé est peut-être « le début de la rédemption de Marcus Rashford », « un doublé éblouissant » sous les yeux de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais.

Selon The Sun, « Rashford a fermé beaucoup de bouches. Il a réduit au silence les 50 000 supporters de Newcastle, une succession de managers de Manchester United et bien des sceptiques. Bombardé d’insultes par Ruben Amorim, ignoré par Ten Hag, Rashford s’est vengé en illuminant l’élite européenne. »