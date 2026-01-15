FC Barcelone Mercato : un serial buteur va signer, officialisation imminente !

Le mercato s’emballe à Barcelone : Joaquín Delgado, le phénomène offensif d’Oviedo, est sur le point d’être officialisé au au sein de la réserve du FC Barcelone. Présent dans la capitale catalane depuis ce matin, le meilleur buteur de la Segunda Federación s’apprête à apporter sa classe face au but dans une attaque en panne d’efficacité. Une arrivée qui s’annonce déterminante pour les ambitions de montée du club de Rafa Márquez.

Un transfert imminent pour renforcer l’attaque du Barça Atlètic

L’attente ne devrait plus durer. Après des semaines de négociations, le Barça Atlètic touche au but avec l’arrivée imminente de Joaquín Delgado. Attaquant star du Vetusta, l’équipe réserve d’Oviedo, Delgado était très attendu pour pallier les récentes blessures en attaque. Sa présence à Barcelone met fin à tout suspense : la signature ne tient plus qu’à une officialisation qui pourrait tomber ce jeudi, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Les chiffres impressionnants de Delgado cette saison

Âgé de 24 ans, Delgado n’a cessé d’impressionner depuis le début de saison. Son bilan ? 14 buts en 17 matchs, soit le meilleur total du championnat. Déjà la saison précédente, il avait frappé fort avec 23 réalisations en Tercera asturiana, affichant une régularité de grand buteur. En intégrant un effectif catalan en quête d’efficacité offensive, Delgado offre un profil rare à ce niveau du jeu.

Un pari ambitieux pour la montée catalane

Le choix du Barça n’est pas anodin. Privé de plusieurs options en pointe, le club catalan avait un besoin urgent de renouveler son arsenal offensif. Delgado est vu comme le joueur capable d’apporter ce supplément de réalisme, clé pour viser la montée en Primera Federación. Le staff n’a pas caché son impatience de pouvoir compter sur lui, tout comme une partie des supporters, lucides sur l’importance de ce dossier.

Les modalités de l’accord avec l’Oviedo

L’opération devrait prendre la forme d’un prêt, avec une option d’achat jugée élevée. Oviedo, qui vient de prolonger Delgado jusqu’en 2027, sécurise ainsi un retour éventuel ou un gain financier en cas d’explosion du joueur à Barcelone. Cette formule apparaît comme un choix gagnant-gagnant : progression accélérée pour l’attaquant, visibilité renforcée pour le club asturien, et enjeu sportif majeur pour le Barça Atlètic. L’Oviedo n’a jamais caché sa volonté de voir son prodige franchir un palier.

Prochaines étapes pour l’officialisation

Delgado est déjà à Barcelone, prêt à parapher son contrat. L’officialisation n’est plus qu’une formalité : elle pourrait même coincider avec l’annonce de la prochaine composition d’équipe. Dans ce marché hivernal dominé par l’incertitude, le cas Delgado démontre que le Barça Atlètic veut frapper fort et jouer pleinement sa carte pour la montée.

Alors que la conclusion officielle ne fait plus de doute, tous les regards se tournent vers la première apparition de Delgado sous le maillot blaugrana. Le public catalan espère que ce buteur formé à Oviedo sera l’étincelle qui relancera la quête de promotion du Barça Atlètic. L’histoire est en marche, et l’impact de Delgado pourrait rapidement se mesurer sur le terrain.