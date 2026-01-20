À LA UNE DU 20 JAN 2026
PSG Mercato : Chelsea prêt à toutes les folies pour un jeune Parisien ?

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 16:07
Senny Mayulu avec des partenaires après la victoire dans le Trophée des champions.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Un média anglais assure que le nouveau manager de Chelsea, Liam Rosenior, a demandé à sa direction de recruter Senny Mayulu quel que soit le prix fixé par le PSG.

Après la finale du Mondial des Clubs en juin 2025, le PSG et Chelsea vont s’affronter sur le marché des transferts. Mais six mois après le 0-3 enduré aux Etats-Unis, le champion d’Europe part cette fois avec un gros avantage : le joueur ciblé par les Blues est sous contrat chez lui et il n’a donc aucune raison de céder. Ce joueur, c’est Senny Mayulu. Le milieu de 19 ans aurait tapé dans l’œil du nouveau manager du CFC, Liam Rosenior, lorsque celui-ci officiait à Strasbourg. Il aurait demandé à sa direction de faire tout son possible pour l’attirer chez les Blues.

Arsenal aussi veut Senny Mayulu

Sport Boom, qui a révélé cette information, assure qu’Arsenal est également sur les rangs. Et qu’une source proche du PSG annonce que la direction parisienne demandera une somme conséquente pour libérer son jeune joueur. Il semble même plus probable que le PSG appose une fin de non-recevoir à toute proposition de Chelsea. Mayulu a fait son trou au sein de l’effectif de Luis Enrique, qui n’a pas hésité à le faire jouer (23 matches) lorsque les titulaires habituels sont tombés comme des mouches en début de saison. Le milieu l’a remercié de cette confiance en produisant des prestations de très bonnes factures.

Depuis que le Qatar en est le propriétaire, le PSG a démontré sa capacité à conserver des joueurs malgré les intérêts des plus grands. S’il s’agit en plus d’un joueur formé au centre de formation, qui a donc valeur d’exemple pour les jeunes, sa détermination n’en sera que plus grande.

