L’arrivée de Dro Fernandez (18 ans) au PSG en provenance du FC Barcelone est imminente au point qu’il pourrait déjà jouer ce week-end en Ligue 1 !

À peine le temps de cligner des yeux que le PSG s’apprête à frapper un joli coup sur le marché. Selon le journaliste Marc Mechenoua, au micro d’Ici Paris, Dro Fernandez devrait être annoncé dans la semaine. Mieux encore, vu le timing, le jeune milieu offensif pourrait être disponible dès ce vendredi pour le déplacement à Auxerre, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45). Un baptême du feu express.

Luis Enrique, pièce maîtresse du dossier

Sur le plan contractuel, le dossier est quasiment bouclé. Il ne resterait que quelques détails à régler concernant la clause libératoire, mais Dro Fernandez dispose déjà d’un accord avec le PSG pour un contrat longue durée, jusqu’en 2030. Un signal fort envoyé par le club parisien, qui mise clairement sur l’avenir. Ce recrutement porte clairement la patte de Luis Enrique. L’entraîneur parisien s’est personnellement impliqué dans les discussions, au point de convaincre rapidement le joueur. Fabrizio Romano confirme sur DAZN : « Dro va signer au PSG. Luis Enrique est impliqué car il a parlé avec le joueur et il lui a présenté le projet du club. C’est quelque chose qui l’a convaincu immédiatement. C’est une opportunité incroyable à 6 M€ pour un talent comme lui. » Un prix jugé très accessible pour un profil formé à la Masia, réputé pour sa qualité technique et son intelligence de jeu.

Une intégration plus rapide que prévu ?

Selon As, Luis Enrique est persuadé que Dro Fernandez possède les qualités nécessaires pour intégrer rapidement la rotation parisienne. Même si ce recrutement s’inscrit avant tout dans un projet à moyen terme, avec une montée en puissance progressive, le coach asturien croit fortement à l’adaptation express du jeune milieu offensif issu du FC Barcelone. Et le principal intéressé partage cette ambition. Dro Fernandez est déjà motivé, convaincu qu’il peut s’imposer rapidement comme un titulaire. La concurrence au PSG ne l’effraie pas, bien au contraire. Elle représente un défi, presque une source de motivation supplémentaire. Auxerre comme point de départ ? Si tout se confirme dans les prochaines heures, Auxerre pourrait donc être le théâtre des premiers pas de Dro Fernandez sous le maillot parisien. Une première apparition symbolique, dans un contexte idéal pour lancer une nouvelle aventure.