PSG, FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Beraldo ! 

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 23:00
💬 Commenter
Lucas Beraldo (PSG)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Apprécié du côté du FC Nantes au mercato, le défenseur brésilien Lucas Beraldo (22 ans) pourrait toujours quitter le PSG cet hiver. 

Dragué par le FC Nantes sur ce mercato hivernal, Lucas Beraldo reste une option crédible pour un départ du PSG. À seulement 22 ans, le défenseur brésilien n’a pas encore trouvé une place totalement stable dans la rotation parisienne, malgré des prestations jugées sérieuses par le staff. Selon PSG Inside Actus, la position du club est claire : « Côté départs, le PSG reste ouvert : Beraldo pourrait partir, même si le joueur voudrait rester jusqu’à la fin de saison. » Une divergence de vues qui relance totalement le feuilleton.

Le PSG à l’écoute, le FC Nantes en embuscade ?

Du côté de la Beaujoire, le profil de Beraldo séduit. Sa polyvalence et son potentiel correspondent aux attentes nantaises, à la recherche d’un renfort défensif capable d’apporter immédiatement. Reste à savoir si le PSG acceptera de se séparer du Brésilien en cours de saison, dans un contexte toujours exigeant entre championnat et Ligue des champions. Le joueur, lui, privilégierait une continuité à Paris jusqu’au terme de l’exercice, convaincu qu’il peut encore gagner du temps de jeu dans les mois à venir.

D’autres départs dans les tuyaux 

Le dossier Beraldo n’est pas le seul à animer les discussions en interne. PSG Inside Actus précise également la tendance sur d’autres joueurs : « Kamara est attendu sur le départ. Pour Kang-in Lee, le joueur s’interroge sur son temps de jeu, mais Paris exclut un transfert cet hiver. » Une gestion au cas par cas, fidèle à la stratégie parisienne, qui consiste à ajuster l’effectif sans bouleverser l’équilibre du vestiaire.

Un mercato encore très ouvert

À Paris, rien n’est figé. Si le PSG ne souhaite pas se précipiter, plusieurs dossiers restent susceptibles d’évoluer dans les dernières semaines du mercato. Celui de Beraldo en est la parfaite illustration. Entre l’intérêt du FC Nantes, l’ouverture du club parisien et la volonté du joueur, le coup de théâtre n’est clairement pas à exclure. Et comme souvent avec le PSG, tout pourrait se décanter au dernier moment.

