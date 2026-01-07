FC Nantes Mercato – INFO BUT! : avant Beraldo, Kita a tenté un ancien géant du PSG en défense !

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Désireux de renforcer sa défense sur ce mercato hivernal, le FC Nantes a lancé une piste aujourd’hui creusée par l’OL.

Le FC Nantes veut continuer son Mercato en dégraissant tout en se renforçant à des postes-clés. Notamment en défense centrale. Conscient de cette urgence, les Canaris avaient activé une piste nommée El-Chadaille Bitshiabu avant même le coup d’envoi officiel du marché le 1er janvier.

Arrivé (20 ans) à Leipzig à l’été 2023 en provenance du PSG, le stoppeur d’1,96m peine à s’imposer en Bundesliga, avec seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Pourtant, le natif de Villeneuve-Saint-Georges, passé par toutes les étapes de la formation parisienne, continue de susciter de grandes attentes autour de son potentiel physique et technique.

Le FC Nantes a tenté Bitshiabu

Selon nos informations, le FC Nantes avait donc pris la température très tôt cet hiver. Si la porte n’était alors pas totalement fermée au départ, les discussions se sont compliquées en raison d’un manque de discrétion et de certaines interférences extérieures dans les négociations.

Toujours sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2029, Bitshiabu reste une cible à la fois précieuse et difficile à déloger. Aujourd’hui, le train est passé puisque l’OL, l’AS Monaco, Bournemouth et Manchester United sont également intéressés par l’ancien espoir de la formation du PSG. Et le FC Nantes se cherche toujours un solide pilier pour sécuriser sa défense en vue de la seconde partie de saison.

Bastien AUBERT