Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le FC Nantes entend encore recruter à tour de bras au mercato hivernal, la direction des Canaris souhaite désormais prendre son temps pou boucler les dossiers.

Au FC Nantes, les rumeurs de brouille entre Franck Kita et son père Waldemar ne résistent pas à la réalité du terrain. Selon L’Équipe, le directeur général délégué reste un acteur central du recrutement et marche main dans la main avec le président, même si des désaccords peuvent surgir : « Avec son père, ils peuvent ne pas être d’accord, mais jamais l’un ne passera outre l’avis de l’autre », souligne le quotidien sportif.

Le FC Nantes prend désormais son temps

Avec 19 ans d’expérience dans le milieu, Franck Kita a remis le club sur des bases solides, en favorisant une relation de confiance avec Ahmed Kantari et en ciblant des joueurs à la fois engagés et expérimentés en Ligue 1. Selon nos informations, la direction du FC Nantes ne se précipite pas malgré les nombreux dossiers ouverts sur le mercato hivernal. Rassurée par la victoire à Marseille, la direction veut prendre le temps de choisir les bonnes recrues, convaincue que la reprise de la Ligue 1 dans deux semaines lui offre une marge de manœuvre.

Franck Kita au coeur du réacteur

Pour l’heure, Franck Kita et son équipe travaillent sur chaque ligne, anticipant à la fois des arrivées et des départs, après un mercato estival marqué par 40 M€ de ventes et une réduction de la masse salariale. Dans le système de fonctionnement instauré par Kita fils au FC Nantes, le coach est partie prenante dans toutes les décisions de recrutement. Le directeur sportif Baptiste Drouet reste également impliqué, tout comme certains responsables de l’académie, qui peuvent donner leur avis sur les profils ciblés. Mais la partie négociation de contrats et de salaires revient en dernière instance au DG délégué. Une lourde responsabilité assumée.