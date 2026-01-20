Ce mardi soir, le PSG affronte le Sporting Portugal avec la possibilité d’assurer sa place dans le Top 8 en cas de succès. Luis Enrique devrait aligner son meilleur onze mais avec tout de même une surprise.

Luis Enrique a surpris les journalistes, hier, lors de sa conférence de presse. L’entraîneur du PSG a expliqué que son équipe allait affronter le Sporting pour s’imposer, bien sûr, mais qu’il n’était pas certain que terminer dans le Top 8 de la phase de Ligue soit une bonne chose pour son équipe. En effet, en février, entre la qualification directe pour les 8es de finale de la Champions League et l’élimination de la Coupe de France, le calendrier pourrait être considérablement allégé. De sorte que son équipe pourrait voir sa dynamique cassée. Alors qu’il y a un an, l’enchaînement de victoires lui avait permis d’engranger la confiance nécessaire pour aller chercher la C1.

Zabarnyi latéral, Zaïre-Emery au milieu

Mais comme Luis Enrique ne joue que pour gagner, pas question pour lui de faire tourner à Alvalade. Selon Le Parisien, il devrait aligner son meilleur onze, moins Achraf Hakimi, qui a conclu la CAN sur une note amère mais qui n’a pas encore réintégré le groupe parisien, et Joao Neves, toujours à l’infirmerie en raison d’une gêne musculaire. Pour suppléer ces deux joueurs, l’entraîneur du PSG aurait l’intention d’aligner la même équipe qu’en fin de match contre Lille (3-0) vendredi. A savoir Illia Zabarnyi au poste de latéral droit et Warren Zaïre-Emery, qui jouait dans le couloir depuis qu’Hakimi est absent, un cran plus haut. Soit à sa vraie place.

Pour le quotidien régional, le onze parisien sera donc le suivant : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Une titularisation de Bradley Barcola dans le couloir gauche ne serait pas exclue, l’ancien Lyonnais ayant enfin retrouvé le chemin des filets face aux Dogues.