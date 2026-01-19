Selon Marca, l’Atlético Madrid aurait fait de Gonçalo Ramos sa priorité estivale pour le poste d’attaquant. Le Portugais est encore lié au PSG jusqu’en 2028.

Ces derniers jours, il a été question de la frustration générée du côté de l’Atlético Madrid par Luis Enrique suite à son refus de laisser partir Lee Kang-in. Le milieu offensif sud-coréen, qui s’est révélé à Majorque, était dans le viseur des Colchoneros pour cet hiver. Mais l’entraîneur du PSG a fermé la porte, décidé à conserver son effectif en l’état. Il a surtout apprécié la première partie de saison de Lee, aligné parfois au milieu, parfois sur les ailes, parfois même en faux numéro 9 mais toujours collectif et combattif à défaut d’être systématiquement décisif.

La cote de Ramos en chute libre

Selon Marca, l’Atlético Madrid devrait revenir à la charge auprès du PSG, mais pour un autre joueur et l’été prochain. Ce joueur serait Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais serait vu comme la recrue idéale en attaque avec les départs à venir de Griezmann et Sörloth. Diego Simeone souhaite un avant-centre à la fois puissant, technique et, évidemment, décisif. Ce qu’est l’ancien joueur du Benfica, qui a encore prouvé son utilité en égalisant contre l’OM (2-2, 3 t.a.b. à 1) dans les arrêts de jeu Trophée des champions.

Reste que Ramos est sous contrat jusqu’en 2028 et que le PSG rechigne toujours à vendre les joueurs sur lesquels il compte, même ses supersubs. On l’a vu avec Lee. Surtout, la cote du Portugais a considérablement chuté. Recruté pour 65 M€ il y a deux ans, ce qui était bien au-dessus de sa valeur (50 M€), il ne vaudrait « plus » que 35 M€. Le PSG aura certainement à cœur de tenter de rentrer dans ses frais, quitte à le conserver.