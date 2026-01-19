FC Barcelone Mercato : après Dro, le PSG et le Barça se bagarrent encore pour une recrue ! 

Alors que le probable départ de Dro au PSG en provenance du FC Barcelone a mis le feu aux poudres, les deux clubs sont encore à la bagarre sur une recrue extérieure : Alessandro Bastoni (Inter Milan, 26 ans).

Alors que le feuilleton Dro a déjà mis le feu aux poudres entre le PSG et le FC Barcelone, les deux clubs pourraient bien se retrouver à nouveau en confrontation sur un autre dossier majeur. Cette fois, il s’agit d’un défenseur de haut niveau, capable de changer l’équilibre de n’importe quelle équipe : Alessandro Bastoni, le solide international italien de l’Inter Milan.

Bastoni, nouveau terrain de bataille entre le PSG et le Barça

Le nom de Bastoni circule depuis longtemps dans les grands clubs européens. Mais l’actualité récente relance totalement l’intérêt des géants du continent, et notamment du PSG et du Barça, déjà engagés dans une lutte intense autour de Dro. Selon Ekrem Konur, Bastoni suscite l’intérêt des plus grandes écuries européennes : Bayern Munich, Manchester City, FC Barcelone, Real Madrid et PSG sont tous liés au dossier. Liverpool et Chelsea sont également considérés comme des prétendants potentiels. L’Inter, lui, ne fait pas de cadeau : le club lombard demanderait environ 80 millions d’euros pour lâcher son défenseur de 26 ans.

Une défense à renforcer et une lutte qui s’annonce rude

Pour le PSG, ce dossier tombe à point nommé. La défense parisienne a parfois montré des signes de fragilité, et l’arrivée d’un profil comme Bastoni pourrait offrir une stabilité nouvelle au cœur de la ligne arrière. À 26 ans, le joueur possède déjà une expérience solide en Serie A et en Ligue des champions, et représente un investissement sur le long terme. De son côté, le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot mais le principal obstacle reste le montant demandé par l’Inter : environ 80 millions d’euros. Un chiffre qui impose une réflexion stratégique. Entre budgets, besoins sportifs et concurrence acharnée, ce dossier pourrait bien se jouer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.