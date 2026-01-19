À LA UNE DU 19 JAN 2026
Revue de presse espagnole : Flick dénonce un scandale arbitral au FC Barcelone, ça bouge encore au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 09:16
Hansi Flick (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 19 janvier 2026. Hansi Flick enrage après la défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad (1-2) tandis que le staff du Real Madrid a encore bougé.

AS : « Il y a une Liga »

La défaite rageante du FC Barcelone hier sur le terrain de la Real Sociedad (1-2) a relancé la Liga, puisque le Real Madrid pointe à un petit point du Barça au classement.

MARCA : « La Liga à un point »

Le spécialiste des coups de pied arrêtés du Real Madrid, Jesús Rueda, a été déchargé de ses fonctions, mais restera au club dans un autre rôle en tant qu’analyste/assistant. 

SPORT : « Fin de série »

La belle série de onze victoires consécutives a pris fin hier pour le FC Barcelone. Hansi Flick est furax après l’arbitrage : « Je ne veux pas gaspiller mon énergie à parler de ce type (l’arbitre). Tous ceux qui étaient dans le stade ou devant leur télévision ont vu ce qu’il a fait ce soir. Je suis déçu. Le résultat ne reflète pas ce que nous avons vu sur le terrain. Nous étions de loin la meilleure équipe. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup de grisou »

Au-delà de la polémique arbitrale, Flick a analysé la défaite du Barça plus en profondeur : « Nous devons mieux défendre. Juste après notre but à 1-1, nous étions de bonne humeur, nous avons bien joué. Bien sûr, ce but nous anéantit, donc nous devons beaucoup mieux défendre dès le début, mais aussi sur les centres, nous devons être présents. C’est ce que nous devons changer, ce que nous devons améliorer, et nous allons y travailler. »

FC BarceloneReal Madrid

