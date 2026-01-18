FC Barcelone : le Barça piégé par la Real Sociedad, ça fait les affaires du RC Lens !

Dimanche soir, le FC Barcelone a vu sa dynamique parfaitement huilée s’arrêter. Battus 2‑1 par la Real Sociedad (but de Rashford à la 70e après deux buts refusés de Fermin et Yamal en première période), les Catalans ont mis fin à une formidable série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues — une performance déjà rare dans le football européen moderne.

Ce n’est pas seulement une défaite parmi tant d’autres : c’est aussi la perte d’un avantage statistique spectaculaire dans le cadre des grandes séries de succès des clubs du Top 5 européen. À l’aube de cette rencontre, Barcelone détenait l’une des séries les plus longues du continent en 2025‑26, avant que la Real Sociedad ne vienne mettre un terme à cet élan.

🔥 Le RC Lens, la belle surprise

De son côté, le RC Lens vit une période historique. Les Nordistes ont aligné 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, un record moderne pour le club — en Ligue 1 et en Coupe de France — qui confirme une forme exceptionnelle en ce début d’année.

Cette série comprend notamment huit succès de rang en championnat, ce qui constitue également un record pour les Sang et Or dans l’élite, grâce à une domination régulière face à leurs rivaux.

Lens, actuellement leader de Ligue 1, ne s’arrête plus, et avec cette défaite du Barça, il devient la seule équipe du top 5 européen avec une si grande série de victoires consécutives. Mieux encore, si les Sang et Or venaient à battre l’Olympique de Marseille lors de leur prochain match, ils égaleraient la barre symbolique des 11 victoires consécutives, un palier que seul le Barça avant sa défaite, avait atteint cette saison.

📊 Une comparaison qui en dit long

Cet enchaînement met en lumière le contraste saisissant entre deux clubs très différents mais tous deux en grande forme :

, qui a dominé ses adversaires pendant plus de dix matchs d’affilée avant sa déconvenue face à la Real Sociedad. Lens, qui dans un contexte plus discret — loin des projecteurs européens — réalise une série de succès que beaucoup n’auraient pas anticipée en début de saison.

Si Lens confirme sa dynamique face à l’OM, le club artésien pourrait égaliser avec la série interrompue du Barça — ce qui serait un exploit digne d’une saison record pour le RC Lens.

🏆 Et maintenant ?

Pour beaucoup d’observateurs, cette situation illustre une réalité du football moderne : les dynamiques positives peuvent émerger n’importe où, pas seulement au sein des géants traditionnels. La défaite du Barça n’a pas seulement brisé une série, elle a ouvré la porte à un club comme Lens pour entrer dans une conversation statistique européenne.

À suivre de très près la semaine prochaine en Ligue 1… 👀