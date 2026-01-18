FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter la Real Sociedad

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à la Real Sociedad, comptant pour la 20e journée de Liga.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad pour la 20e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade d’Anoeta.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, de Jong (cap), Olmo – Yamal, Torres, Lopez.