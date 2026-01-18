À LA UNE DU 18 JAN 2026
[22:27]Real Madrid : la panenka complètement ratée de Brahim avec le Maroc en finale de la CAN
[22:11]CAN 2025 : la finale vire au fiasco, le Sénégal quitte le terrain à cause du Maroc et de Brahim (Real Madrid)
[21:56]Stade Rennais Mercato : l’avenir de Beye lié à celui de Jacquet ? Un gros ultimatum est lancé !
[21:38]Mercato : en instance de départ à Angers, Abdelli aperçu avec… un maillot de l’OM
[21:13]Real Madrid : Xabi Alonso courtisé de toutes parts, sa décision est prise !
[20:48]FC Nantes : Kantari répond aux sifflets de la Beaujoire, il a trouvé comment rallumer la flamme
[20:28]OL Mercato : un très gros coup à 10 M€ bouclé, signature imminente !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter la Real Sociedad
[20:08]OL : une compo qui entre dans l’histoire pour affronter le Stade Brestois !
[20:00]ASSE Mercato : le Stade de Reims va frapper un grand coup avant la réception des Verts
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter la Real Sociedad

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 20:15
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à la Real Sociedad, comptant pour la 20e journée de Liga.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad pour la 20e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade d’Anoeta.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, de Jong (cap), Olmo – Yamal, Torres, Lopez.

