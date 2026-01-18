À LA UNE DU 18 JAN 2026
RC Lens : un imbroglio historique éclate après la victoire contre Auxerre

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 17:19
Le RC Lens a bien remporté son match contre l’AJ Auxerre (1-0) ce samedi lors de la 18e journée de Ligue 1, grâce à un but décisif de Wesley Saïd. Une victoire importante qui permet aux Sang et Or de rester leader du championnat avec 43 points après 18 journées, soit un nouveau record de points à ce stade de la saison pour le club.

Mais au-delà du score, c’est un imbroglio qui éclate autour d’une statistique historique : Lens a affiché une série de 10 victoires d’affilée toutes compétitions confondues, une performance exceptionnelle qui remonte le club au rang des plus belles dynamiques de son histoire.

L’imbroglio : égalé ou battu ?

La controverse porte précisément sur la valeur de cette série :

  • Selon OptaJean, le célèbre statisticien, Lens n’a pas vraiment dépassé la série de 10 victoires réalisée en 1960, car l’une de ces victoires historiques avait été obtenue — à l’époque — sur un avantage au nombre de corners, ce qui, selon l’application des règles de football de l’époque, est aujourd’hui considéré comme un nul et non une victoire.
  • Pour d’autres observateurs, dont Laurent Mazure, cette performance doit être considérée comme une vraie victoire, conforme aux règles du jeu en vigueur à l’époque, et donc Lens a bel et bien égalé cette série.

Ce désaccord sur le comptage ne porte pas seulement sur le chiffre lui-même mais soulève une vraie question d’interprétation des archives historiques du club, et met en lumière l’importance du cadre réglementaire dans l’évaluation des records. À vous de voir de quel côté vous voulez vous ranger…

Une série sportive d’un autre calibre

Quoi qu’il en soit, même les partisans d’une stricte égalité avec 1960 reconnaissent que la série actuelle n’a pas du tout la même valeur sportive, comme le note Lensois.com :

  • En 1960, sur ces dix succès, quatre avaient été acquis en Coupe Drago, une compétition secondaire destinée aux clubs éliminés tôt de la Coupe de France, aujourd’hui disparue.
  • En 2025-2026, Lens a aligné 8 victoires en Ligue 1 et 2 en Coupe de France, ce qui donne une toute autre dimension sportive à la série dans un contexte élite.

En clair, même si certains statisticiens rechignent à valider cette série comme « la plus grande de l’histoire » pour des raisons techniques, sur le terrain et dans le contexte moderne, cette performance est incontestablement majeure.

Et maintenant ?

Désormais, Lens détient aussi un record de succès consécutifs en Ligue 1 (huit), surpassant des séries historiques de 1998 et 2023.

Mais le vrai message du week-end, derrière cette controverse, est clair : Lens est plus performant que jamais, avec une dynamique qui met le club en posture de sérieux prétendant au titre et, potentiellement, aux places européennes.

Le débat statistique pourrait bien se prolonger dans les semaines à venir, tant chez les puristes des chiffres que chez les supporters, qui eux, n’ont qu’un seul mot d’ordre : savourer ce moment historique, qu’il soit officiellement nommé record ou non.

