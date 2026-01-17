RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce samedi, le RC Lens a repris sa place de leader de Ligue 1 dans un match très fermé face à l’AJ Auxerre. Au terme d’une première période très triste, c’est l’AJA qui a fait la plus belle impression. Mais cette équipe lensoise, à force de patience, a fini par s’en sortir grâce à un but de Saïd à la 65e. Elle a même raté plusieurs occasions de faire le break, sans conséquence derrière. Avec cette victoire, la 10e de suite toutes compétitions confondues, Lens égale sa meilleure série de 1960 ! Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

UDOL

En première mi-temps, il n’a pas tellement pu se mettre en valeur. Mais le danger aurait (encore) pu venir de lui en seconde. Sa patte gauche est toujours aussi soyeuse, et ses galettes pour Thomasson (54e), ou encore Thauvin (64e) n’ont pas fait mouche. À la 48e minute, il aurait d’ailleurs pu ouvrir le score, mais a buté sur Akpa puis Oppegard. En fin de match, il offre un nouveau caviar à Sangaré, qui loupe totalement sa reprise du pied gauche.

GANIOU

Sans doute un des seuls au niveau lors de la première période. De multiples retours défensifs pour écarter le danger de sa surface, dont un salvateur dès la 16e devant Sinayoko. Certainement l’homme du match.

SAÏD, puis GUILAVOGUI (66e)

En première période, il semblait un peu perdu. Sur chaque offensive, il avait toujours un petit temps de retard, mais cette saison, même quand il n’est pas au mieux, il peut avoir un éclair de génie sur une action. C’est précisément ce qu’il s’est passé à la 65e. À la récupération d’une ouverture de Sarr, il contrôle de la poitrine pour enchaîner d’une magnifique volée du pied gauche. Très joli but, son 8e de la saison, avec la célébration « avion » de Roger Boli en prime. Il est d’ailleurs sorti dans la foulée.

Les flops

BAIDOO

Pas impérial à Sochaux, il a de nouveau été le moins bon des trois de derrière ce soir. Plusieurs approximations et des grosses frayeurs, mais heureusement sans conséquence. Ça a été mieux ensuite, où il a retrouvé sa sérénité habituelle. Il est même proche de marquer sur un coup de tête à la 83e après un corner.

THOMASSON, puis Sangaré (57e)

Le capitaine était dans un moins bon jour, lui aussi. Il a d’ailleurs reçu un jaune dès la 14e minute, pour une faute bête sur El-Azzouzi. Sa reprise du gauche sur le centre d’Udol à la 54e au premier poteau n’est pas cadrée, et il a cédé sa place dans la foulée pour l’entrée de Sangaré. Le Malien a fait du bien, même s’il loupe une énorme occasion de 2-0 à la 89e.

THAUVIN, puis SOTOCA (86e)

On a souvent vu ce scénario cette saison pour lui cette saison. Il ne fait pas un match catastrophique, mais il n’est pas dans son meilleur jour non plus. En seconde période, il négocie mal une contre-attaque et ne parvient pas à servir Sima dans le bon tempo. À son crédit, une très belle enroulée à la 73e qui méritait mieux, après avoir crocheté du pied droit. Sa spéciale.

FOFANA, puis SIMA (56e)

Habituel remplaçant d’Édouard, blessé, il n’a pas saisi l’occasion de briller dans un match tout de même assez fermé où il est compliqué de s’illustrer. Il ne rechigne pas dans ses intentions, mais c’est en tout cas beaucoup trop léger pour l’instant…

Les notes des Lensois

Risser (5) – Ganiou (7), Baidoo (5), Sarr (6) – Abdulhamid (5), Thomasson (4), Bulatovic (5), Udol (6) – Thauvin (4), Fofana (4), Saïd (6).