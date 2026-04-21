Malgré une saison réussie, Florian Thauvin (33 ans) reste flou sur son avenir au RC Lens. Le champion du monde 2018 a également levé le voile sur des tensions internes après la lourde défaite dans le derby.

Le calme avant la tempête au RC Lens… Arrivé l’été dernier en provenance de l’Udinese Calcio, Florian Thauvin s’est rapidement imposé comme l’un des leaders du RC Lens. Avec 10 buts et 7 passes décisives en 31 matches de Ligue 1, l’ancien joueur de l’OM réalise une saison pleine, récompensée par un troisième trophée de joueur du mois — une performance rare, seulement réalisée auparavant par Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore. Mais derrière ces statistiques flatteuses, une incertitude persiste : Thauvin sera-t-il toujours lensois la saison prochaine ?

Un discours prudent sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2028, le champion du monde 2018 n’a pas fermé la porte… sans vraiment la verrouiller. « Je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là. Après, c’est toujours difficile de s’avancer », a-t-il confié à L’Équipe.

Un discours mesuré, presque méfiant, nourri par ses expériences passées. Thauvin se souvient notamment de son départ inattendu de l’OM vers Newcastle United, ou encore de son été imprévisible avant de rejoindre Lens. « Ce que je peux dire, c’est que je suis très heureux ici », a-t-il tout de même précisé, tout en insistant sur sa concentration actuelle sur le projet du RC Lens.

Des tensions après le derby

Mais l’information la plus marquante ne concerne pas forcément son avenir. Elle se situe en interne. Après la lourde défaite dans le derby face au LOSC (0-3), la tension est montée d’un cran dans le vestiaire lensois. Thauvin n’a pas cherché à le cacher.

« On n’a pas le choix, il faut que ça redescende. (…) Parfois, les esprits s’échauffent un peu, mais ça fait partie d’une saison », a-t-il reconnu. Un aveu fort, qui confirme que tout n’est pas aussi fluide qu’il n’y paraît en surface.

Un contexte agité dans le sprint final

Cette montée de tension s’inscrit dans une période particulière pour le club. Entre le report du choc face au PSG — initialement prévu le 11 avril puis décalé au 13 mai par la LFP — et la claque reçue dans le derby, le RC Lens a traversé une zone de turbulences. « Il faut remettre les pendules à l’heure », a insisté Thauvin, rappelant que ces épisodes existent même lors des périodes de succès.

Dans ce contexte, le rôle de Thauvin est central. Leader offensif, cadre du vestiaire, il fait partie de ceux qui doivent apaiser les tensions et remettre le groupe sur les rails avant la demi-finale de Coupe de France à Bollaert contre Toulouse (21h10). Mais son discours, aussi positif soit-il, laisse planer un doute. Et à Lens, malgré une saison réussie, l’été pourrait bien réserver quelques surprises.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France