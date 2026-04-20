Titulaire au RC Lens, Odsonne Edouard n’a pas apprécié les commentaires au moment de sa venue. Il est motivé à l’idée de remettre les pendules à l’heure.

Il n’y a pas que Florian Thauvin qui avait des choses à prouver au moment de sa signature au RC Lens l’été dernier. Odsonne Edouard également. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, on apprend que l’attaquant de 28 ans, revenu en France l’été dernier après sept années de l’autre côté de la Manche (Celtic, Crystal Palace, Leicester), n’a pas apprécié certains commentaires au moment de sa signature chez les Sang et Or.

« On m’a sous-coté, peut-être même sous-estimé »

« Quand on voit les gens dire ou écrire : « Le pari Odsonne Édouard », j’aimerais bien prendre un pari qui a joué la Ligue des champions, l’Europa League, qui a marqué des buts en Premier League et plus globalement partout où il est passé. Prendre le pari sur un joueur de 27 ans qui a marqué plus de 100 buts en carrière (121 au total), j’aimerais bien le prendre. Voilà ce qui m’a un peu énervé. On m’a, entre guillemets, sous-coté, peut-être même sous-estimé. »

« Je ne jouais plus du tout pendant un moment, je ne faisais même plus de groupes, je n’existais plus dans l’esprit des gens. Je m’entraînais deux à trois fois par jour. J’attendais ce moment et dès que j’ai eu l’opportunité de rejouer, il fallait que je montre à tout le monde que je suis là, que je suis toujours capable de marquer des buts. »

EXCLU ONZE MONDIAL – Arrivé à la toute fin du mercato, l’attaquant de Lens n’avait pas apprécié le fait d’être qualifié de « pari » par les observateurs. Sûr de ses qualités, l’ancien Parisien met les choses au point et confie les secrets de son retour en forme. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/o0AFiqakKg — Onze Mondial (@OnzeMondial) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France