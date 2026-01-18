À LA UNE DU 19 JAN 2026
[23:03]CAN 2025 : crucifié par un ancien de l’OM, le Maroc d’Hakimi (PSG) et Aguerd laisse le trophée au Sénégal
[22:54]OM Mercato : le successeur de Balerdi a été identifié, un coup XXL se prépare pour Carrascal
[22:40]L’OL s’offre difficilement Brest pour les 10 ans de son stade, les notes des Gones
[22:27]Real Madrid : la panenka complètement ratée de Brahim avec le Maroc en finale de la CAN
[22:11]CAN 2025 : la finale vire au fiasco, le Sénégal quitte le terrain à cause du Maroc et de Brahim (Real Madrid)
[21:56]Stade Rennais Mercato : l’avenir de Beye lié à celui de Jacquet ? Un gros ultimatum est lancé !
[21:38]Mercato : en instance de départ à Angers, Abdelli aperçu avec… un maillot de l’OM
[21:13]Real Madrid : Xabi Alonso courtisé de toutes parts, sa décision est prise !
[20:48]FC Nantes : Kantari répond aux sifflets de la Beaujoire, il a trouvé comment rallumer la flamme
[20:28]OL Mercato : un très gros coup à 10 M€ bouclé, signature imminente !
Real Madrid : la panenka complètement ratée de Brahim avec le Maroc en finale de la CAN

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 22:27
Dans une finale de la CAN irrespirable où le Sénégal a quitté la pelouse suite au penalty accordé au Maroc, les hommes de Pape Thiaw sont finalement revenus. Brahim Diaz, l’homme fort du Maroc dans cette CAN, a pris ses responsabilités… et s’est complètement loupé. Il a tenté une panenka totalement ratée, captée par Édouard Mendy ! Terrible pour le joueur du Real Madrid, qui devra se rattraper lors des prolongations.

