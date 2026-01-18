Real Madrid : la panenka complètement ratée de Brahim avec le Maroc en finale de la CAN

Dans une finale de la CAN irrespirable où le Sénégal a quitté la pelouse suite au penalty accordé au Maroc, les hommes de Pape Thiaw sont finalement revenus. Brahim Diaz, l’homme fort du Maroc dans cette CAN, a pris ses responsabilités… et s’est complètement loupé. Il a tenté une panenka totalement ratée, captée par Édouard Mendy ! Terrible pour le joueur du Real Madrid, qui devra se rattraper lors des prolongations.