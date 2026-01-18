À LA UNE DU 18 JAN 2026
CAN 2025 : la finale vire au fiasco, le Sénégal quitte le terrain à cause du Maroc et de Brahim (Real Madrid)

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 22:11
La finale de la CAN 2025 restera longtemps gravée dans les mémoires… mais pour de bien sombres raisons côté sénégalais. Dans une fin de match totalement irrespirable, le Maroc a obtenu un pénalty ultra-controversé à la 90e+10 minute après une intervention de la VAR, déclenchant la colère noire des Lions de la Teranga et une scène de chaos rarissime sur une pelouse de finale continentale.

Tout a basculé à la 90e+7 minute. Sur un corner marocain, Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid, s’écroule dans la surface en réclamant un accrochage de Diouf. L’arbitre central, Jean-Jacques Ndala Ngambo, est appelé par la VAR et se dirige vers l’écran sous une tension extrême. Les bancs se lèvent, les joueurs encerclent l’arbitre, le stade retient son souffle.

Explosion de colère sénégalaise

Après plusieurs secondes d’analyse, la décision tombe : pénalty pour le Maroc. Le public marocain exulte, tandis que le camp sénégalais entre en éruption. Diouf est averti pour contestation, symbole d’un groupe totalement hors de lui.

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, craque à son tour. Furieux, il demande ouvertement à ses joueurs de quitter la pelouse pour protester contre ce qu’il considère comme une injustice flagrante. Une scène surréaliste en finale de CAN.

En face, Walid Regragui tente de calmer ses hommes et leur intime l’ordre inverse : rester concentrés et ne pas quitter le terrain. Les Sénégalais refusent d’accepter la décision, multiplient les protestations et ralentissent la reprise du jeu. C’est finalement Sadio Mané, taulier de cette sélection, qui a poussé ses coéquipiers à revenir sur le terrain. Pour l’instant, la finale n’a pas encore livré son verdict.

