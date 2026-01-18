PSG Mercato : l’arrivée de Dro Fernandez (FC Barcelone) à Paris fait déjà débat

Dro Fernandez, jeune prodige de 18 ans, devrait quitter le FC Barcelone pour signer au PSG. Un nouveau gros coup pour le club de la capitale ? Nos journalistes en débattent !

« Oui, mais… »

« Pour moi, la probable signature de Dro Fernandez au PSG est un gros coup. Dans un mercato où le PSG ne dépense pas forcément des sommes folles, s’assurer un talent formé à La Masia avec un tel potentiel, technique et polyvalence, c’est une vraie opportunité stratégique — surtout quand on sait que le club cherche à renforcer son effectif jeune et à préparer l’avenir. Et on voit également que bon nombre des joueurs formés au Barça réussissent à percer dans l’équipe première.

Maintenant, ce n’est pas un coup “immédiat” sur le plan sportif. Dro n’a joué qu’une poignée de matchs cette saison avec Barcelone, et même s’il est clairement considéré comme une promesse intéressante, il reste encore à prouver qu’il peut s’imposer dans un effectif aussi compétitif que celui du PSG. Son arrivée peut être excellente sur le plan prospectif — mais il aura besoin de temps de jeu et de patience pour justifier pleinement l’étiquette de “gros coup” sur le terrain. Il faudra voir comment il sera utilisé dans l’équipe ».

William TERTRIN

« Je ne vois pas l’intérêt pour Paris comme pour le joueur »

« Si j’ai bien compris, Dro Fernandez quitte le FC Barcelone car il voudrait avoir un temps de jeu plus élevé et rejoint le champion d’Europe où le secteur offensif affiche complet… Mais bien sûr ! Il ne fait pas de doute qu’une nouvelle fois, c’est l’aspect économique qui a parlé et certainement pas les intérêts sportifs. Car, pour le joueur comme pour le PSG, je ne comprends pas ce transfert ! Déjà, quand Dro a joué, l’été dernier ou en début de saison avec le Barça, je l’ai trouvé très prometteur mais loin d’être au point pour le très haut niveau. En ce sens, je comprends son désir d’aller voir ailleurs pour continuer à progresser. Mais imaginer qu’à Paris il va prendre la place de Kvaratskhelia ou de Doué, c’est se voir trop beau ! Ou être aveuglé par les dollars…

Et du côté du PSG, hormis embêter une nouvelle fois le FC Barcelone, idem, je ne vois pas l’intérêt. Il y a énormément de joueurs qui peuvent jouer sur les ailes et eux sont déjà prêts pour le très haut niveau. Dro aurait besoin de temps pour s’améliorer mais il n’en trouvera pas à Paris. Ou alors, la direction a prévu de le prêter dans la foulée ? Mais si ce n’est pas le cas, on se dirige pour moi vers un transfert uniquement motivé par l’argent… »

Raphaël NOUET