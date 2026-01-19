À LA UNE DU 19 JAN 2026
Real Madrid, PSG Mercato : duel à 120 M€ pour un champion du monde

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 20:57
💬 Commenter
Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez lors d'un Real Madrid-PSG en 2015.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Selon un média anglais, le PSG et le Real Madrid souhaiteraient recruter le milieu argentin Enzo Fernandez (25 ans), que Chelsea serait prêt à vendre cet été. Une somme de 120 M€ est avancée.

Indispensable à Chelsea cette saison (31 matches, 8 buts et 4 passes décisives), Enzo Fernandez aurait des envies d’ailleurs. Lorsqu’il y a été transféré en janvier 2023 en provenance du Benfica pour 121 M€, le milieu argentin s’attendait à jouer les premiers rôles en Premier League. Au lieu de quoi, il a vu les désillusions se succéder aussi vite que les entraîneurs. Le renvoi récent d’Enzo Maresca l’aurait profondément contrarier. Il souhaiterait désormais quitter Chelsea et, surprise, selon Team Talk, les Blues ne seraient pas opposés à un départ cet été !

Chelsea prêt à vendre Enzo Fernandez cet été

En revanche, il y aurait un prix. D’après le média, il serait de 120 M€. C’est beaucoup plus que la cote du joueur sur Transfermarkt (85 M€) mais au même niveau que son transfert d’il y a trois ans, alors qu’il n’a fait que progresser depuis. C’est peut-être une façon pour Chelsea de ne pas fermer la porte à trop de clubs, déjà qu’ils ne sont pas nombreux à pouvoir sortir une telle somme. Team Talk assure qu’il y a deux prétendants à l’arrivée de Fernandez : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Une évidence pour les Merengue, chez qui le milieu de terrain est le point faible. Beaucoup moins pour les Parisiens, dont c’est le point fort et où le secteur affiche complet.

Ce duel PSG-Real Madrid pour Enzo Fernandez, s’il se confirme, s’annonce très prometteur. Car les dirigeants des deux clubs se détestent et ils ont des moyens colossaux.

