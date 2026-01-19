À LA UNE DU 19 JAN 2026
Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 17:43
Jürgen Klopp rigolant avec Antoine Arnault, propriétaire du Paris FC.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Rêve de Florentino Pérez pour entraîner le Real Madrid, Jürgen Klopp a dit se sentir bien dans son rôle de directeur du football de Red Bull mais ne pas exclure un retour aux affaires…

Entre une élimination sur la pelouse d’Albacete (2-3), mal-classé de Deuxième division, et une victoire poussive sur Levante (2-0), Alvaro Arbeloa n’a pas fait spécialement que Xabi Alonso, à qui il a succédé sur le banc du Real Madrid. Ce qui laisse à penser que l’ancien latéral, qui s’occupait auparavant des jeunes merengue, devrait retrouver à la formation en fin de saison. Et laisser sa place à un entraîneur chevronné. Florentino Pérez ne rêve que de Jürgen Klopp, paraît-il.

« Pour l’heure, je n’ai pas envie de redevenir entraîneur mais on ne peut jamais dire jamais »

Eh bien, l’Allemand a répondu à l’intérêt du président du Real dans une interview parue ce jour. Il y a du positif et du négatif. Le négatif, c’est que l’ancien coach de Dortmund et Liverpool se plaît dans sa nouvelle activité de directeur du football de Red Bull, qui lui prend beaucoup moins de temps. Et donc de passer plus de temps avec ses proches. Le positif, c’est qu’il n’écarte pas la possibilité de revenir sur un banc prochainement. Le Real Madrid espère que ce sera dès juin prochain…

« En tant que personne, je suis complètement satisfait de ma situation. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. L’intérêt du Real Madrid ? Ce ne sont que des spéculations médiatiques. Pour l’heure, je n’ai pas envie de redevenir entraîneur mais on ne peut jamais dire jamais. Je n’espère pas changer d’avis mais on ne sait jamais. Quand j’ai entendu que Xabi Alonso avait été renvoyé, ma réaction a été ambivalente. J’ai été à la fois surpris et pas surpris. C’est toujours comme ça avec le Real Madrid quand ils ne sont pas tout en haut du classement. Quand un club renvoie un entraîneur, il doit avoir une idée claire de son successeur. Et une idée réaliste. Parce que s’ils pensent pouvoir recruter Pep Guardiola, ils ont peu de chances… »

