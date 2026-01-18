Real Madrid : Rüdiger humilié pour sa mauvaise haleine, la vérité éclate

Lors du duel explosif entre Lille et le Real Madrid en octobre 2024, Bafodé Diakité a électrisé la toile en mimant à Antonio Rüdiger qu’il avait “mauvaise haleine”. Plus d’un an plus tard, le défenseur français révèle enfin l’intention derrière ce geste, devenu viral, et marque les esprits par une confession sans détour.

Un match sous haute tension

Ambiance de volcan dès le coup d’envoi : le LOSC recevait le Real Madrid pour un choc qui semblait hors de portée. Pourtant, dans un stade bouillant, les Dogues signent l’un des plus grands exploits de leur histoire européenne, s’imposant 1-0. La tension, omniprésente en fin de partie, cristallise chaque duel. Ce soir-là, Lille ne se contente pas de renverser la logique : il frappe fort et s’offre un souvenir inoubliable sur la scène de la Ligue des champions.

Le face-à-face entre Diakité et Rüdiger : le geste qui a enflammé les réseaux

La séquence fait le tour des écrans : Diakité et Rüdiger, front contre front, se toisent. L’Allemand, réputé pour sa puissance et son caractère, tente de déstabiliser le Lillois par la provocation verbale. Mais Diakité a d’autres armes. D’un signe sec de la main sous le nez, il mime à son adversaire une haleine redoutable, s’écarte et laisse la scène au ralenti. Immédiatement, le geste explose en mode “mème” sur les réseaux sociaux, du chambrage en version Ligue des champions. Les réactions pleuvent, du fou rire à la sidération, et transforment ce duel en instant viral, jusqu’à devenir le symbole du choc entre ces deux fortes personnalités.

“Je voulais l’humilier devant tout le monde” : Diakité revient sur son geste

Plus d’un an après les faits, Bafodé Diakité, désormais à Bournemouth, débriefe sans filtre pour Canal+ : « Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi j’ai fait ça et que ne me comprennent pas. Mais il y a eu quelques mots qui se sont échangés à ce moment-là”. Lucide, Diakité avoue avoir refusé de répondre par l’offense directe : “Je me suis dit: ‘Je ne vais pas rentrer dans son jeu de l’insulter’. Je me suis dit que j’allais l’humilier devant tout le monde.”

Il l’assure : il n’y avait aucun problème d’haleine réel. Seule la volonté de remettre Rüdiger à sa place, publiquement, dictait ce geste. “Au final, certains pensent qu’il puait vraiment de la bouche, mais non, c’était juste une question de l’humilier. Il a voulu m’insulter.” Un aveu de maturité et une démonstration d’intelligence tactique dans l’art du duel.

Cette victoire d’anthologie projette Lille directement en huitièmes de finale de Ligue des champions, grâce à la 7e place décrochée lors de la nouvelle phase de ligue. Malheureusement, l’aventure européenne s’arrête contre Dortmund (1-1 à l’aller, 1-2 au retour), mais l’exploit face au Real reste dans toutes les mémoires. Un peu moins dans celles des supporters madrilènes. Logique…