ASSE : le coup bas de Bafé Gomis à Loïc Perrin

En évoquant la nouvelle génération de directeurs sportifs, Bafétimbi Gomis a omis de citer Loïc Perrin.

Depuis sa retraite en 2024, Bafétimbi Gomis prépare activement sa reconversion dans les métiers du football, après un passage comme consultant. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais pourrait d’ailleurs rapidement franchir un cap en endossant un rôle de directeur sportif. Troyes penserait en effet à lui pour remplacer Antoine Sibierski au poste de directeur sportif du club.

Quand Bafé Gomis zappe Loïc Perrin

Dans l’attente de savoir s’il deviendra bien le futur directeur sportif du club aubois, Bafétimbi Gomis a évoqué sa reconversion dans un entretien accordé à L’Est Éclair. « J’ai passé ces deux dernières années à étudier avec l’UEFA, la FIFA, en passant ces diplômes dans le management et le scouting, afin d’épouser le métier de directeur sportif. J’ai aussi visité une vingtaine de clubs, en étudiant les organigrammes, les structures, grâce au soutien de personnes comme Arsène Wenger, Damien Comolli, Luis Campos, José Mourinho (…) J’ai envie de faire partie d’une équipe, d’un club où il y a une âme, une identité. C’est très important pour une première expérience. J’ai reçu des sollicitations étrangères mais je préfèrerais commencer en France. »

L’ancien international français s’est ensuite projeté dans cette nouvelle génération de dirigeants, citant notamment Mehdi Benatia (OM), Jean-Louis Leca (RC Lens) ou encore Mathieu Bodmer (Le Havre)… sans mentionner son ancien coéquipier chez les Verts, Loïc Perrin, l’actuel coordinateur sportif de l’ASSE. « J’ai envie de faire partie de cette nouvelle génération de directeurs sportifs à l’image des Mehdi Benatia, Jean-Louis Leca, Mathieu Bodmer », ambitionne-t-il. Loïc Perrin appréciera…