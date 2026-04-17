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Real Madrid : Toni Kroos fracasse Hansi Flick et prédit d’autres grosses désillusions au FC Barcelone !

Par Laurent Hess - 17 Avr 2026, 23:40
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Le FC Barcelone traverse une période contrastée. Si le club catalan caracole en tête de la Liga, son élimination en Ligue des champions a montré ses limites. Ancienne légende du Real Madrid, Toni Kroos a livré une analyse très sévère du Barça et du travail d’Hansi Flick.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Luppen TV, l’ex-milieu allemand du Real n’a pas seulement commenté la double confrontation entre Barcelone et l’Atlético de Madrid en Ligue des champions de l’UEFA. Il a surtout pointé du doigt ce qu’il considère comme le principal défaut du Barça : une défense trop fragile pour espérer remporter la plus grande compétition européenne.

Des propos tranchants.

Toni Kroos démonte le système du FC Barcelone

Connu pour son exigence tactique et son regard affûté sur le football, Toni Kroos n’a pas mâché ses mots. Selon lui, le style de jeu actuel du Barça expose trop souvent l’équipe dans les grands rendez-vous.

« Quand on défend comme ça et qu’on laisse autant d’espaces, ce genre de choses peut arriver, y compris des expulsions pour éviter un face-à-face avec le gardien. La défense du Barça est très vulnérable. »

L’ancien international allemand vise clairement les choix collectifs du staff catalan. Pour lui, le FC Barcelone attaque beaucoup, prend des risques, mais laisse derrière lui des espaces énormes exploitables par les meilleures équipes d’Europe.

Kroos ne s’est pas arrêté là. Il a rappelé que ce type de scénario se répète depuis plusieurs saisons.

« Ça leur est arrivé l’année dernière contre l’Inter Milan et cette année contre l’Atlético. »

Autrement dit, le problème ne serait pas ponctuel, mais structurel.

Hansi Flick directement mis en cause

Arrivé avec une réputation flatteuse après ses succès passés, Hansi Flick avait pour mission de redonner au FC Barcelone une identité forte, spectaculaire et dominante. Si certaines séquences de jeu séduisent, Toni Kroos estime que cette philosophie ne suffira pas pour régner en Europe.

« S’ils ne changent pas leur façon de jouer, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions. »

Le verdict est brutal. En une phrase, Kroos remet en cause la stratégie actuelle du Barça. Selon lui, le football moderne impose un équilibre beaucoup plus strict entre animation offensive et rigueur défensive.

Pour Hansi Flick, cette critique venant d’un ancien cadre du Real Madrid ne passera évidemment pas inaperçue. L’Allemand sait que les attentes sont immenses en Catalogne, où seule la victoire finale en Ligue des champions permet d’entrer durablement dans l’histoire.

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