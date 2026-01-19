À LA UNE DU 19 JAN 2026
Real Madrid : le groupe pour Monaco, Mbappé soutient Diaz… et Hakimi (PSG)

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 15:40
💬 Commenter
Kylian Mbappé et Brahim Diaz lors d'un entraînement du Real Madrid.
En conférence de presse, Kylian Mbappé a apporté son soutien à ses amis marocains, notamment son partenaire du Real Madrid Brahim Diaz et Achraf Hakimi, dont il est très proche.

Ce lundi, à la veille de la réception de son club formateur, l’AS Monaco, en Champions League, Kylian Mbappé était en conférence de presse. L’attaquant du Real Madrid a évidemment été interrogé sur l’incroyable finale de Coupe d’Afrique des Nations, qui a vu, hier, le Sénégal s’imposer au Maroc (1-0 a.p.) au terme d’un final hallucinant. L’attaquant a révélé avoir passé une partie de la nuit au téléphone avec son grand ami Achraf Hakimi et imaginer ce que pouvait ressentir son coéquipier Brahim Diaz, auteur d’une Panenka ratée dans le temps additionnel qui aurait pu offrir le trophée au Maroc…

« J’ai connu ça, il va ressentir de la déception, de la colère… »

« Je lui ai envoyé un message, je ne l’ai pas encore eu. J’ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, je sais très bien tout ce qui s’est passé. C’est difficile. Je comprends comment il doit se sentir maintenant. J’ai connu ça (lors de l’Euro 2021, après son tir au but raté face à la Suisse). Bien sûr, il va ressentir de la déception, de la colère… Le peuple marocain attendait ça depuis des années et était si près d’avoir ce titre-là… Mais c’est la vie d’un footballeur, on va devoir l’aider. Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne, il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour nous d’avoir ce soutien-là. »

Brahim Diaz ne fait évidemment pas partie des joueurs convoqués par Alvaro Arbeloa pour le match de demain face à l’ASM. L’entraîneur merengue est notamment privé de Rodrygo, Alexander-Arnold, Carreras et Militao.

Gardiens : Courtois, Lunin, Fran Gonzalez.
Défenseurs : Carvajal, Alaba, Asencio, Fran Garcia, Huijsen.
Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Fortuny, Mesonero.
Attaquants : Vinicius Jr, Mbappé, Gonzalo, Mastantuono.

