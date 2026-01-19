Selon les dernières indiscrétions de la CAN 2025, le vestiaire du Maroc aurait pris Brahim Diaz pour cible arès la finale perdue contre le Sénégal (0-1 ap).

Alors que le Maroc s’est incliné en finale de la CAN 2025 contre le Sénégal (0-1 après prolongations), un épisode de la fin de match continue de faire trembler le vestiaire des Lions de l’Atlas. Brahim Diaz est au centre d’une polémique qui pourrait laisser des traces durables.

Une panenka qui passe mal au Maroc

À la fin du temps additionnel, le milieu offensif du Real Madrid a tenté une panenka qui a finalement échoué, privant le Maroc d’une occasion énorme de mener et de remporter la finale avant même les prolongations. Un geste qui a choqué et qui aurait profondément marqué l’état d’esprit du groupe.

Selon Ilyes Kaddouri, journaliste de DZ Foot, la réaction dans le vestiaire a été intense. « Brahim Diaz s’est excusé dans les vestiaires auprès de tout le groupe avant de fondre en larme. Les cadres du groupe lui en veulent énormément et ne lui ont pas encore pardonné. Le groupe est dévasté, c’est l’incompréhension pour l’intégralité des joueurs. »

🦁La panenka ratée de Brahim Diaz



🗯️Régis Brouard : « Moi je lui en voudrais à vie, c'est irrespectueux pour le match, pour la finale, pour le continent ! Irrespectueux pour son sélectionneur et son équipe ! »#EDS #MARSEN #CAN2025 pic.twitter.com/77lWJlK6Xn — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) January 18, 2026

Un vestiaire dévasté, une incompréhension totale ?

Notre confrère algérien évoque un vestiaire où l’émotion est à son comble. Diaz, conscient de l’impact de son geste, aurait tenté de calmer les tensions en s’excusant. Mais selon les informations rapportées, les cadres du groupe marocain auraient du mal à digérer cet épisode, et la blessure serait encore trop récente pour être cicatrisée.

Sur le plateau de L’Équipe, Régis Brouard et Raymond Domenech ont confirmé ce climat lourd, estimant que même si personne ne le dira ouvertement, les coéquipiers de Diaz lui en voudront « à vie ». Un verdict sans appel, qui souligne l’ampleur de la fracture créée par cette panenka ratée. Même si le temps passe et apaise les douleurs, Diaz restera toujours associé à ce moment d’histoire qui a coûté la CAN à son pays.