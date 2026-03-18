Privé de la CAN 2025 par la CAF, le Sénégal a saisi le TAS avec des arguments solides pour faire annuler une décision qui fait scandale dans le monde entier.

Le scandale secoue le football africain : la CAF a attribué la CAN 2025 au Maroc, alors que le Sénégal avait remporté la finale en janvier (0-1 après prolongation, but de Pape Gueye validée par l’arbitre et les commissaires. Selon Mansour Loum, journaliste à MATCH360 et spécialiste du droit sportif, la jurisprudence est claire :

Si une équipe quitte temporairement le terrain mais revient et que le match se termine normalement, le résultat sportif prime.

Les sanctions possibles (amendes, suspensions) ne remettent pas en cause le score acquis sur le terrain, sauf en cas de corruption manifeste ou d’erreur catastrophique affectant l’intégrité du match.

Autrement dit, malgré la protestation marocaine et la volonté de la CAF de “reprendre” le trophée, la logique juridique protège le résultat acquis : le Sénégal a gagné sur le terrain et la victoire est validée. Le retrait temporaire des joueurs était une mesure de sécurité face à des défaillances dans l’organisation, ce qui est reconnu par le règlement (article 16 du règlement de la CAN) : l’organisateur est responsable de la sécurité et ne peut transformer une protestation motivée en annulation de titre.

La FIFA appuie également ce principe : les décisions prises par l’arbitre sur le terrain sont finales (article 9 du Code FIFA). Ici, l’arbitre a autorisé la reprise, validant ainsi la continuité et la légitimité du match. En conclusion, les experts s’accordent : le Sénégal est juridiquement en droit de conserver sa CAN 2025. Les sanctions, si elles existent, se limiteront à des amendes ou mesures disciplinaires ponctuelles, mais le trophée et la victoire restent bien à Dakar. La « vérité du terrain » prime et protège l’intégrité du résultat sportif. Le dossier sera désormais tranché par le TAS, mais tous les éléments de droit et de jurisprudence semblent donner raison aux Lions de la Teranga.