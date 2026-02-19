À LA UNE DU 19 FéV 2026
[21:30]ASSE : Léo Pétrot coincé dans une nouvelle galère loin des Verts
[21:15]CAN 2025 : des peines très lourdes contre les supporters sénégalais
[20:42]ASSE : Montanier a un futur champion du monde dans ses rangs
[20:21]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour Alvarez (Atlético), le PSG peut s’en vouloir !
[19:59]Real Madrid : Chilavert insulte Mbappé, le retour de bâton est terrible
[19:39]RC Lens : un champion 98 émet un bémol dans la course au titre face au PSG
[19:19]PSG Mercato : les déboires de City relancent l’intérêt parisien pour Haaland
[18:58]FC Nantes : une signature forte pousse Eric Chelle chez les Canaris !
[18:40]OM : Beye fait planer deux incertitudes avant Brest !
[18:23]PSG : une somme inespérée tombe dans les caisses parisiennes
CAN 2025 : des peines très lourdes contre les supporters sénégalais

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 21:15
Les supporters du Sénégal encadrés par la police pendant la finale de la CAN 2025.
Des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme ont été requises contre les 18 supporters sénégalais arrêtés pendant la finale de la CAN 2025.

L’incroyable finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, c’était il y a un mois et un jour. Une éternité dans le monde du football. Pourtant, les retombées du succès des Lions de la Téranga n’en finissent pas. Ce jeudi avait lieu le procès de 18 supporters sénégalais arrêtés pendant la finale, pour avoir envahi le terrain et s’être battus avec les forces de l’ordre. Cela s’était produit à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Alors que le score était encore de 0-0, l’arbitre avait annulé un but du Sénégal avant d’accord dans la foulée un pénalty très litigieux au Maroc.

Jusqu’à deux ans de prison ferme requis par le parquet marocain

Ce scénario absolument ahurissant avait provoqué la colère des joueurs et du sélectionneur des Lions de la Téranga, qui avaient alors décidé de quitter le terrain. Des heurts s’étaient alors produits en tribunes, une partie des supporters sénégalais envahissant la pelouse pour en découdre avec le service d’ordre. Dix-huit d’entre eux avaient été interpellés et leur procès a débuté ce jour. Au terme de cette première journée d’audiences, le parquet marocain a requis des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme envers les accusés.

Beaucoup y voient une façon pour le Maroc de se venger de l’issue de cette finale. Car Brahim Diaz avait manqué le fameux pénalty en ratant une Panenka et le Sénégal avait marqué l’unique but de la partie pendant les prolongations, fracassant le rêve des Lions de l’Atlas de remporter une deuxième CAN, cinquante ans après la première…

CAN 2025

