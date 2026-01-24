CAN 2025 : Cristiano Ronaldo accueille Sadio Mané en héros à Al-Nassr après son sacre avec le Sénégal

Le football écrit parfois de belles histoires, empreintes de respect et de partage. Le retour de Sadio Mané à Al-Nassr, fraîchement sacré champion d’Afrique, en est une parfaite illustration. Accueilli comme un héros, l’attaquant sénégalais a été honoré avec chaleur par ses coéquipiers, mais c’est surtout le geste fort de Cristiano Ronaldo qui a marqué les esprits.

Sadio Mané, figure incontournable des Lions de la Teranga, a porté haut les couleurs du Sénégal lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations 2025. Son retour à Riyad était attendu, presque célébré d’avance. Dès son entrée dans les installations du club, l’ambiance s’est électrisée autour du champion, les sourires et les applaudissements ont fusé. Il faut dire que son exploit lors du but décisif lors de la demi-finale contre l’Égypte avait soulevé une fierté nationale qui a rejailli jusque dans le vestiaire saoudien.

Un geste symbolique de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Mais la plus belle image du jour, c’est celle de Ronaldo avançant vers Mané avec un gâteau à la main, symbole universel de fête et de reconnaissance. Sur la pelouse d’entraînement, sous les flashs et les acclamations, le quintuple Ballon d’Or a pris soin de couper lui-même une part qu’il a offerte à son coéquipier du jour. Un instant suspendu, marqué par l’élégance et la simplicité : Ronaldo donnant du gâteau à Mané, dans un geste de respect qui va bien au-delà des titres ou des maillots. Cette scène forte, chargée de complicité, rend hommage à la réussite de l’attaquant sénégalais et rappelle le rôle de leader positif que le Portugais incarne à Al-Nassr.

L’esprit collectif, l’envie de voir son partenaire briller, aussi bien sur la scène africaine qu’au sein du club, étaient palpables. Un leader comme Ronaldo sait reconnaître la grandeur d’un autre champion, et partage ces moments rares, à la fois intimes et universels, devant l’ensemble de l’équipe. Le vestiaire d’Al-Nassr s’est transformé en véritable salle de fête pour accueillir le retour de Mané. Chants, tapes amicales et éclats de rires : c’est tout le groupe qui a célébré ce sacre africain, autour d’un gâteau, d’applaudissements et de regards complices. Plusieurs joueurs ont manifesté leur joie, prolongement d’une dynamique positive qui anime le club depuis l’arrivée de ces stars.

Cet accueil illustre parfaitement la force du collectif, et l’importance de fédérer autour des succès individuels. Un moment fort qui restera dans les esprits, et qui rappelle que, parfois, le plus beau des trophées, c’est la reconnaissance de ses pairs. Et surtout celle de CR7.