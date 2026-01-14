À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
[19:44]Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé
[19:30]Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 19:59
💬 Commenter
La joie de Sadio Mané après son but contre l'Egypte.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Lors de la première demi-finale de la CAN, le Sénégal a pris le meilleur sur l’Egypte grâce à un but de Sadio Mané en fin de partie.

Les deux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations se disputent ce mercredi. La première a livré son verdict : le Sénégal s’est qualifié pour la finale en battant l’Egypte grâce à un but de Sadio Mané à la 78e. L’ancien attaquant de Liverpool a récupéré une frappe contrée d’un partenaire à 25 mètres des cages adverses. Il a enchaîné contrôle de la poitrine et tir violent au ras du sol qui a trompé le gardien égyptien, qui n’a pas eu le temps de bouger.

L’Egypte jouera le match pour la 3e place

Vainqueurs une fois de l’épreuve, en 2021, et finaliste à deux reprises (2002, 2019), les Lions de la Teranga attendent désormais de savoir qui du Maroc ou du Nigéria ils affronteront en finale dimanche. Réponse sur les coups de 23h. Cette élimination de l’Egypte signifie que Mostafa Mohamed va retourner au FC Nantes. Mais pas tout de suite puisque, samedi, aura lieu le match pour la troisième place.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes