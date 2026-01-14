Lors de la première demi-finale de la CAN, le Sénégal a pris le meilleur sur l’Egypte grâce à un but de Sadio Mané en fin de partie.

Les deux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations se disputent ce mercredi. La première a livré son verdict : le Sénégal s’est qualifié pour la finale en battant l’Egypte grâce à un but de Sadio Mané à la 78e. L’ancien attaquant de Liverpool a récupéré une frappe contrée d’un partenaire à 25 mètres des cages adverses. Il a enchaîné contrôle de la poitrine et tir violent au ras du sol qui a trompé le gardien égyptien, qui n’a pas eu le temps de bouger.

L’Egypte jouera le match pour la 3e place

Vainqueurs une fois de l’épreuve, en 2021, et finaliste à deux reprises (2002, 2019), les Lions de la Teranga attendent désormais de savoir qui du Maroc ou du Nigéria ils affronteront en finale dimanche. Réponse sur les coups de 23h. Cette élimination de l’Egypte signifie que Mostafa Mohamed va retourner au FC Nantes. Mais pas tout de suite puisque, samedi, aura lieu le match pour la troisième place.