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FRANCE

CAN 2025 : l’IA a calculé les chances de voir le Sénégal récupérer le titre au Maroc après le TAS

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 12:49
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Alors que le Maroc a été officiellement sacré champion d’Afrique, le Sénégal va saisir le TAS pour contester le titre. Grâce à une modélisation basée sur des précédents juridiques, l’IA estime les probabilités d’un renversement total.

Le sacre du Maroc à la CAN 2025 a été validé par la CAF, mais le Sénégal a laissé entendre qu’un recours pourrait être déposé auprès du TAS (Tribunal Arbitral du Sport). Pour comprendre les chances réelles d’un renversement, nous avons utilisé un modèle probabiliste basé sur des cas historiques similaires de contestation de titres :

Probabilité de succès total pour le Sénégal : ~12 %

L’IA estime que le risque de voir le TAS annuler complètement le sacre marocain est faible. Historiquement, les décisions de confédérations validées officiellement sont rarement annulées, sauf en cas de preuve d’irrégularité flagrante (match truqué, fraude administrative, etc.).

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Probabilité de succès partiel : ~35 %

Le TAS pourrait influer sur certains aspects : sanctions contre un joueur, correction de points ou pénalités infligées rétroactivement. Dans ce cas, le titre resterait au Maroc, mais le Sénégal pourrait bénéficier d’une reconnaissance ou d’une compensation.

Probabilité d’échec total : ~53 %

La majorité des recours contre des décisions officielles de la CAF se soldent par un rejet. Le TAS respecte les règles internes des fédérations et n’inverse un titre qu’en présence d’une preuve juridique solide.

Conclusion IA

Selon ce modèle, le scénario le plus probable reste celui où le Maroc conserve son titre. Le Sénégal aura donc besoin d’arguments extrêmement solides pour changer la décision. En attendant, le suspense reste entier, et toutes les spéculations sur un possible renversement alimentent déjà les réseaux sociaux.

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