OM : Maroc-Sénégal… Habib Beye ironise sur la décision « incompréhensible » de la CAF

À quelques heures d’un choc crucial face au LOSC Lille, l’entraîneur de Olympique de Marseille, Habib Beye, a surpris tout le monde en évoquant un sujet brûlant… bien loin de la Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, le technicien olympien s’est exprimé avec ironie et fermeté sur la décision controversée de la Confédération africaine de football concernant la dernière Coupe d’Afrique des nations.
Un OM – Lille sous haute tension
Sportivement, l’enjeu est immense. Les Dogues débarquent au Vélodrome avec la ferme intention de revenir à seulement deux points des Marseillais. À l’inverse, une victoire olympienne pourrait permettre aux hommes de Beye de creuser un écart potentiellement décisif dans la lutte pour les places européennes.
Dans ce contexte électrique, le coach marseillais a affiché une sérénité assumée. L’OM reste sur une dynamique positive et veut confirmer devant son public. Mais un autre sujet a monopolisé aussi l’attention.
« Une décision inadaptée » : Beye sort du silence
Habib Beye n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la décision de la CAF de retirer au Équipe du Sénégal de football son titre continental pour l’attribuer au Équipe du Maroc de football.
« De façon ironique, je ne pense pas qu’ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l’ont gagné et qui le méritent sur le terrain. »
L’ancien international sénégalais a ensuite adopté un ton plus grave.
« Je pense que cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné le résultat. C’est assez incompréhensible. Le titre que le Sénégal a glané, il l’a glané sur le terrain. »
Pour Beye, la temporalité de cette décision pose un réel problème de crédibilité pour les instances africaines.
Une crise qui dépasse le football
Le coach marseillais a également insisté sur l’impact symbolique d’un tel revirement.
« C’est une situation très difficile pour la CAF. J’espère juste qu’on en restera à cette décision qui a été entérinée sur le terrain. (…) La décision sera difficile à vivre pour les deux nations. »
Selon lui, cette affaire pourrait ternir l’image du football africain à l’international, alors même que le continent cherche à renforcer son poids dans les grandes compétitions.
Le dossier devrait désormais se poursuivre devant le Tribunal arbitral du sport, qui pourrait trancher définitivement ce conflit inédit.
🚨🚨🚨💣💣 OFFICIEL ! 𝗟𝗘 𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗗'𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗙 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱 !!! ❌🇸🇳— Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2026
𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗡𝗖 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗'𝗔𝗙𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗦𝗨𝗥 𝗧𝗔𝗣𝗜𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗧 !!!!!!!! 🇲🇦🏆
UN… pic.twitter.com/RPRpZrGOJX