Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Waldemar Kita se montre dur en affaires pour un éventuel départ de Mostafa Mohamed (28 ans) au mercato. L’attaquant égyptien du FC Nantes est pourtant courtisé cet hiver.

Ça bouge autour de Mostafa Mohamed. Courtisé en Égypte, l’attaquant de 28 ans reste un dossier délicat pour le FC Nantes cet hiver mais Waldemar Kita se montre ferme : son départ ne se fera qu’aux conditions qu’il juge acceptables. Selon Africafoot, l’international égyptien figure parmi les profils étudiés par la cellule de planification sportive d’Al Ahly pour renforcer le secteur offensif du club lors du prochain mercato.

Son expérience européenne et sa connaissance du contexte local en font un atout majeur pour le projet sportif du club cairote. Sayed Abdelhafiz, membre du conseil d’administration et superviseur général du football à Al Ahly, considère même Mohamed comme une option stratégique pour élever la compétitivité de l’équipe lors des grandes échéances continentales.

Un départ compliqué à cause des exigences financières

Mais un obstacle majeur se dresse sur la route de ce transfert : le prix fixé par le FC Nantes. Kita n’envisage de laisser partir son attaquant qu’à des conditions économiques strictes, rendant toute opération particulièrement complexe à ce stade des discussions. Le timing du mercato d’Al Ahly est aussi un facteur clé.

Avant de passer à l’offensive sur des dossiers d’envergure, le club souhaite alléger sa masse salariale et clarifier l’avenir de certains joueurs. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, un départ de Mohamed reste hypothétique. Le mercato en France ferme pourtant ses portes le 2 février prochain…