Après le fiasco enregistré contre l’OGC Nice ce dimanche à La Beaujoire (1-4), la Brigade Loire aurait décidé de se retirer des débats au FC Nantes.

La débâcle face à l’OGC Nice (1-4) ce dimanche est celle de trop au FC Nantes. Et ce n’est pas seulement sur le terrain que le club vacille. Dans les tribunes, la colère a pris une forme radicale : la Brigade Loire aurait décidé de faire une pause, se retirant temporairement des débats autour de l’équipe. Un message circule depuis hier sur les réseaux, relayé par plusieurs suiveurs du FC Nantes, affirmant que le groupe ultras a annoncé vouloir se mettre en retrait.

« La Brigade Loire a annoncé vouloir faire une pause, ils ne savent pas quand est-ce qu’ils reviendront. Peut-être que le groupe reviendra avant la fin de saison, ou pas », indique ce message. Une déclaration qui sonne comme un coup de tonnerre, tant l’impact des ultras sur l’ambiance de la Beaujoire est immense. La situation est d’autant plus grave que cette décision intervient après une performance jugée indigne par une large partie du public.

Un retrait temporaire de la Brigade Loire ?

Le FC Nantes, déjà en difficulté sportivement, voit désormais son lien avec ses supporters se distendre. Et dans un club où le maintien est l’unique objectif, perdre l’énergie de ses tribunes est un risque majeur. Pour le club, c’est un signal extrêmement inquiétant. La Brigade Loire n’est pas un simple groupe de supporters : c’est une institution du football local, un moteur dans les moments difficiles. Son retrait pourrait laisser un vide énorme dans l’ambiance du stade et dans l’appui moral dont l’équipe a besoin dans cette phase de lutte pour le maintien.

Mais ce retrait peut aussi être interprété comme une forme de dernier avertissement adressé à l’équipe et au club. Une manière de dire que la patience a des limites, et que les supporters ne sont plus prêts à accepter n’importe quoi. La question est désormais la suivante : le FC Nantes pourra-t-il retrouver l’unité et l’engagement nécessaires pour inverser la tendance, alors que la Brigade Loire se met en retrait ? Ou bien ce retrait marque-t-il le début d’une rupture plus profonde entre le club et ses supporters ?