FC Nantes Mercato : une nouvelle signature bouclée, c’est un joueur très courtisé

Selon L’Équipe, le FC Nantes a fait le choix de prêter Moustapha Dabo, son espoir U20, qui va signer au Paris 13 Atlético. Un choix de patience qui tranche dans un mercato où les jeunes cracks sont souvent précipités chez les pros.

Moustapha Dabo, révélation des Bleuets et atout du mercato nantais

À seulement 18 ans, Moustapha Dabo est déjà bien identifié dans le paysage du football français. Sa Coupe du monde U20 avec les Bleuets a renforcé son aura : cinq matchs, trois passes décisives, et une capacité à briller sous pression. Polyvalent, rapide et capable de débloquer le jeu, le jeune ailier a vu sa cote s’envoler, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, particulièrement en Serie A. Nantes, averti, fait le choix de la maturité plutôt que de la précipitation.

En club, Dabo performe aussi : quatre buts en sept matchs cette saison, entre les U19 et la N3. Sa vitesse balle au pied et sa vision du jeu créent la différence et le placent déjà comme un atout pour les Canaris.

Portrait d’un ailier moderne, formé « maison »

Nantais de naissance, de famille guinéenne, Dabo affiche un profil complet : 1,82 m, ambidextre, il manie surtout le pied gauche mais connaît le poste d’avant-centre. Formé entre Bellevue et la Jonelière, il explose dans le couloir droit grâce à sa technique et son envie de provoquer. Au-delà de ses chiffres, c’est son tempérament qui marque, aussi bien en club qu’avec la sélection.

Le FC Nantes, entre prudence et plan à long terme

Loin de suivre la tendance des intégrations express, le FC Nantes préfère ménager son joyau. Alors que certains clubs de Ligue 1, comme l’OM, lancent rapidement leurs mondialistes U20 chez les pros, la direction nantaise choisit la voie de l’apprentissage. L’objectif : concentrer Dabo sur le développement, éviter la brûlure des projecteurs, et capitaliser sur un temps de jeu conséquent en seniors.

Le club temporise, mais le joueur accepte ce timing. Dabo se projette vers l’avenir, convaincu que cette immersion en National sera décisive.

Prêt au Paris 13 Atlético : l’étape cruciale

Courtisé, notamment en Italie, Moustapha Dabo choisit la stabilité et se lie pour une saison au Paris 13 Atlético, 11e du National. Ce prêt doit lui offrir la régularité et la confrontation avec le monde adulte. Le test est grandeur nature pour vérifier sa résistance et son adaptation face à des adversaires chevronnés.

Ce choix du National peut surprendre, mais il s’inscrit dans une volonté de consolider ses bases avant un vrai saut en Ligue 1.

L’éclosion attendue d’une pépite made in Nantes

À l’heure où beaucoup de talents sont propulsés trop tôt, le FC Nantes fait le pari du temps et de la formation. Le prêt de Dabo au Paris 13 Atlético est d’abord un geste de stratégie : préparer un retour plus fort, plus mature et probablement incontournable en Ligue 1.

Après cinq arrivées et les départs de Benhattab et Hong, c’est donc une nouvelle signature qui se profile.