FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Jeune prometteur du FC Nantes, Moustapha Dabo (18 ans) n’a encore jamais eu sa chance avec les pros. Luis Castro doit-il donner une opportunité à cet attaquant plein de potentiel ? C’est notre débat.

Oui

« Moustapha Dabo est un ailier droit très prometteur, qui peut aussi dépanner au poste de milieu de terrain. Pour rappel, lors de la victoire au Paris FC cette saison, cinq joueurs formés à Nantes ont joué, à savoir Tati, Leroux, Guirassy, Tabibou et Deuff. Preuve que la formation nantaise a son mot à dire sous Luis Castro. Et je pense que l’entraîneur portugais devrait poursuivre en ce sens en donnant sa chance à Dabo.

Peut-être pas comme titulaire, évidemment, mais au moins pour lui offrir quelques entrées en jeu, même si l’attaque du FCN est assez fournie. Il faut rappeler que Moustapha Dabo vient de disputer le Mondial avec l’équipe de France U20, ce qui lui donne déjà un certain statut. En tout cas, si ce n’est pas imminent, je pense que Castro ne va pas non plus tarder à convoquer Dabo, qui va commencer à attirer pas mal de bons clubs s’il continue ».

William TERTRIN

Ce serait bien de ne pas trop tarder !

« J’ai du mal à comprendre pourquoi Castro mais si longtemps à lancer Dabo dans le grand bain. L’ailier n’a que 18 ans, mais d’autres ont eu leur chance et lui continue de ronger son frein en réserve. Je trouve cela surprenant. Il me semble que Dabo a fait ce qu’il fallait pour qu’on lui ouvre les portes de l’équipe première : il s’est mis en évidence à la Coupe du monde U20, dans un rôle de passeur, et il enchaîne les buts en réserve et en Youth League.

De plus, on parle d’un pur produit des Canaris, natif de Nantes. Et son profil d’ailier droit gaucher est intéressant. A son poste, il y a Guirassy. Mais à gauche, le FCN n’a pas remplacé Moses Simon. C’est Abline qui joue, le plus souvent, alors que c’est un 9. Dans cette équipe en manque d’ailiers, je ne vois pas pourquoi Castro se priverait plus longtemps de Dabo. L’essayer, ce sera peut-être l’adopter ! »

Laurent HESS