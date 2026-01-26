Dimanche, le FC Nantes a coulé face à l’OGC Nice à La Beaujoire (1-4) et Ahmed Kantari n’a pas manqué de lister les progrès à faire pour satisfaire les supporters et assurer l’opération maintien en Ligue 1.

La claque est violente. Humilié à domicile par l’OGC Nice (1-4) ce dimanche, le FC Nantes a livré une prestation inquiétante dans la course au maintien. Après la rencontre, Ahmed Kantari n’a pas cherché à masquer la réalité. L’entraîneur des Canaris a pointé du doigt le manque d’engagement de ses joueurs et a pleinement compris la colère des supporters. Face aux médias, Kantari a d’abord insisté sur ce qui a cruellement fait défaut à son équipe. « Des ingrédients sont indispensables quand on joue le maintien : c’est l’agressivité et l’engagement, et c’est ce qui nous a manqué sur ce match. Il faut mettre beaucoup plus d’agressivité et d’intensité dans les retours défensifs. On ne peut pas défendre à un, deux ou trois de moins. » Une analyse sans détour, appuyée par un constat statistique frustrant. « Sur cette rencontre on tire 20 fois, Nice 7 fois. Mais les Niçois cadrent quatre fois et marquent quatre buts. »

« Les supporters ont le droit et raison d’être en colère »

Au-delà de l’efficacité niçoise, Kantari a surtout regretté l’attitude de ses joueurs. « L’efficacité vient avec l’engagement que tu mets, autant offensivement que défensivement. On a manqué de spontanéité et de liberté dans nos gestes. Quand tu joues avec les pieds serrés dans les godasses, ce n’est pas simple… On est dans un sport où il n’y a pas de place pour les faibles. » Un message fort envoyé à un groupe sous pression. Lucide, le coach du FC Nantes n’a pas esquivé la réaction du public. « Aujourd’hui, les supporters ont le droit et ont raison d’être en colère. Quand on voit l’accueil qu’ils nous ont fait, on ne leur a pas rendu ce soutien. » Une reconnaissance claire de la fracture entre l’équipe et la Beaujoire après cette nouvelle désillusion.

Kantari refuse de céder à la panique

Pour autant, Kantari refuse de céder à la panique. Malgré deux défaites consécutives, face au Paris FC puis Nice, il appelle à l’unité. « Il va falloir aller le chercher ce maintien, c’est une certitude. Il faut analyser cette défaite mais aujourd’hui nos concurrents ont aussi perdu. Il va falloir être solide et garder notre ligne directrice. » L’entraîneur insiste sur la nécessité de rester mesuré dans un contexte tendu. Il tente également de rappeler que tout n’est pas à jeter. « On a quand même centré, tiré, on a plus de chances de revenir dans le match que de prendre le 4-1. Dans ce genre de situation, il faut rester uni. On s’en sortira collectivement. Ça dépend de chacun. » Un discours tourné vers la responsabilité individuelle et collective. Conscient de la pression qui entoure la lutte pour le maintien, Kantari conclut avec un message d’espoir. « Les plus grands, les meilleurs sont ceux qui arrivent à passer au-dessus et à jouer avec cette pression. Je suis persuadé qu’ils peuvent réagir. Il n’y a pas si longtemps, on n’était pas les meilleurs du monde quand on a gagné à Marseille. Le foot change vite. » Au FC Nantes, l’urgence est réelle. Et la réaction est désormais attendue sur le terrain.