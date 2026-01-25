FC Nantes : les Kita déjà prêts à lourder Kantari en cas de défaite face à Nice ?

La tension est palpable du côté de la Beaujoire. Alors que le FC Nantes joue gros cet après-midi face à l’OGC Nice, les coulisses du club jaune et vert semblent déjà en ébullition. Selon Emmanuel Merceron sur X, une nouvelle fracture interne pourrait émerger autour de la situation d’Ahmed Kantari, actuel entraîneur intérimaire du FCN.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Merceron évoque une divergence de position au sommet du club : Waldemar Kita, le président historique, ne serait pas un fervent partisan de Kantari et aurait déjà exprimé son agacement face à la situation sportive. À l’inverse, Franck Kita, son fils et directeur général délégué, continuerait pour l’instant d’apporter un soutien sans faille à l’ancien défenseur marocain.

Un match à très forte pression

La rencontre face à Nice s’annonce comme un véritable tournant. Englué dans une saison compliquée, Nantes joue sa survie en Ligue 1 et chaque contre-performance rapproche un peu plus le club d’une crise ouverte. En interne, la patience pourrait s’amenuiser, notamment du côté de Waldemar Kita, réputé pour ses décisions rapides en période de turbulence.

Une lourde défaite pourrait ainsi accélérer les réflexions autour de l’avenir de Kantari sur le banc. Arrivé dans un contexte délicat, l’entraîneur doit composer avec un effectif fragile mentalement et une atmosphère pesante autour du club. Mais les résultats restent le juge de paix, surtout dans un club où la stabilité du staff est rarement garantie.

Une guerre de clans en gestation ?

Ce n’est pas la première fois que des divergences apparaissent entre le père et le fils Kita. La gouvernance du FC Nantes a souvent été marquée par des visions différentes sur la stratégie sportive, le recrutement ou la gestion des entraîneurs. Si la situation Kantari venait à cristalliser ces désaccords, le club pourrait une nouvelle fois se retrouver au cœur d’une lutte d’influence interne.

Un avenir suspendu au résultat

Pour Kantari, nommé le 11 décembre dernier, l’équation est simple : seule une performance solide contre Nice pourrait calmer les tensions et renforcer sa légitimité. En cas de revers, la pression pourrait devenir insoutenable, avec la possibilité d’un nouveau changement à la tête de l’équipe, synonyme de nouvelle instabilité sportive après le limogeage de Luis Castro.

À Nantes, l’histoire récente a montré que les tempêtes internes arrivent souvent aussi vite que les décisions radicales. Le match de cet après-midi ne se jouera donc pas seulement sur la pelouse, mais aussi dans les bureaux de la direction. Et pour Kantari, l’enjeu pourrait bien dépasser les trois points.