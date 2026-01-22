Dans un sondage réalisé sur les réseaux sociaux, les supporters du FC Nantes sont majoritaires à réclamer un renvoi d’Ahmed Kantari si les choses ne se passent pas bien contre Nice dimanche.

Un gros mois et puis s’en va ? Ce serait un record pour le FC Nantes ! Mais c’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé par un supporter des Canaris sur X. A la question « Kantari doit-il être viré en cas de défaite contre Nice dimanche ? », 72% des quelque 2.000 votants ont répondu par l’affirmative ! Visiblement, la vague d’optimisme née de la belle victoire à Marseille (2-0) le 4 janvier est déjà retombée ! La défaite contre le Paris FC (1-2) à la Beaujoire a douché l’enthousiasme et confirmé les doutes qui escortaient le nouvel entraîneur choisi par les Kita.

Un bilan équilibré mais il a perdu le match qu’il fallait gagner

Nommé entraîneur du FC Nantes à la place de Luis Castro le 11 décembre 2025, Ahmed Kantari a dirigé cinq matches pour l’instant : à Angers (1-4), à Concarneau (5-3), à Marseille (2-0), contre Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5) et face au Paris FC (1-2). Le bilan est donc équilibré (2 victoires, 1 nul, 2 défaites), mais les Canaris ont perdu le match qu’il ne fallait pas face au club francilien. En cas de succès, ils se seraient éloignés de la zone rouge en passant devant leur adversaire. Au lieu de quoi, non seulement ils ont perdu mais ils ont été surclassés dans le jeu.

Escorté d’une réputation guère flatteuse en raison de son passage sur le banc de Valenciennes et de son statut d’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, Ahmed Kantari donne en plus l’impression de naviguer à vue au niveau tactique. Le match contre Nice sera décisif pour lui comme pour le club.