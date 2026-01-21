À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 09:05
Waldemar Kita (FC Nantes)
En plus d’un nouveau défenseur central, deux autres joueurs pourraient encore rejoindre le FC Nantes d’ici la fin du mercato hivernal : un milieu de terrain et un attaquant.

Afin de renforcer son effectif en vue de l’opération maintien, le FC Nantes s’est montré très actif depuis le début de l’hiver. Quatre recrues ont déjà rejoint le club : Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssef.

Un défenseur central, un milieu et un attaquant encore recrutés ?

Selon nos informations, un autre défenseur central, en complément d’Ali Youssef, pourrait également être recruté par les dirigeants nantais. Son identité reste encore confidentielle mais il ne devrait pas s’agir d’Abakar Sylla (RC Strasbourg) et encore moins de Samuel Kotto, qui s’est engagé ce lundi à La Gantoise. Le FC Nantes explore d’autres pistes, avec un profil complémentaire à celui d’Ali Youssef et aux autres stoppeurs déjà en place.

En plus de ce nouveau renfort défensif, deux autres joueurs pourraient débarquer à Nantes d’ici la fin du mercato hivernal. Dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle, un participant a indiqué qu’un milieu de terrain et un attaquant seraient également attendus. Pour rappel, Mohamed Kaba (Lecce), qu’Ahmed Kantari a connu à Valenciennes, et Zakaria Aboukhlal (Torino) resteraient ciblés par le club des bords de l’Erdre.

