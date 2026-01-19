Relancés par leur succès retentissant à Marseille début janvier (2-0), les Canaris avaient une occasion en or de confirmer face au Paris FC (1-2). Mais au lieu d’enchaîner, le FC Nantes a livré une prestation inquiétante, provoquant une sortie musclée de son capitaine Anthony Lopes (35 ans).

Le FC Nantes recommence à inquiéter. Les Canaris ont gâché hier à domicile une occasion en or de prendre un peu de souffle en vue du maintien mais ils se sont fait piéger par un Paris FC mieux armé (1-2). Dans un discours sans détour, Anthony Lopes a pointé du doigt le manque d’intensité et de concentration de son équipe. Une entame prometteuse… vite retombée.

Lopes excédé par l’entame des Canaris

« On fait trente secondes super bonnes, on arrive à les faire reculer, à les contrer, mais après, plus rien pendant une grosse demi-heure, on s’est éteints. Ce n’est pas eux qui nous ont éteints, c’est nous tout seuls », a lâché Lopes, visiblement agacé. Le capitaine du FC Nantes insiste surtout sur un constat glaçant : le scénario était pourtant connu à l’avance. « Avant le match, on s’était répété, toute la semaine, leurs forces, ils ont mis deux buts sur leurs points forts. Ce n’est pas comme si on ne le savait pas. » Un message clair envoyé au vestiaire, à quelques jours d’un déplacement capital face à l’OGC Nice. « Maintenant, il faut se remettre la tête à l’endroit et surtout repartir de plus belle la semaine prochaine pour gagner face à Nice. »

Kantari inquiet, le FC Nantes en retard sur tout

Sur le banc, Ahmed Kantari n’a pas cherché à masquer sa déception. Le technicien du FC Nantes a lui aussi souligné les manques criants de son équipe, notamment dans l’engagement et l’agressivité. « Il faut prendre plus de responsabilités dans le jeu et afficher plus d’agressivité pour emmener notre public avec nous », a-t-il reconnu, avant d’insister sur les problèmes de timing. « Au départ, les joueurs sortaient à contretemps. Et quand on sort, il faut gagner les duels. En première période, on avait un mètre de retard. » Un aveu fort, qui résume parfaitement la physionomie d’un match mal maîtrisé.

L’OGC Nice comme juge de paix

Entre un déchet technique trop important, un cruel manque d’inspiration offensive et une équipe coupée en deux, le constat est lourd. Seule éclaircie : le but splendide de Matthis Abline, auteur d’une frappe surpuissante dans la lucarne. Insuffisant pour masquer les carences collectives. Désormais, tous les regards sont tournés vers Nice. Le match de dimanche prochain (15h) s’annonce déjà comme un tournant dans la saison du FC Nantes. Et au vu du ton employé par Lopes, la pression est clairement montée d’un cran dans le vestiaire des Canaris.