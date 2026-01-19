FC Nantes Mercato : la piste Aboukhlal définitivement enterrée à cause d’un gros coup dur ?

Cible prioritaire du FC Nantes cet hiver, l’international marocain Zakaria Aboukhlal était titulaire avec le Torino face à l’AS Rome ce dimanche, et a vu sa soirée s’achever prématurément après seulement 33 minutes de jeu. En effet, il a été contraint de céder sa place à cause d’une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche.

L’ailier n’a pas eu l’occasion de peser sur le jeu : sa rencontre s’est traduite par une présence très limitée avec à peine une dizaine de touches de balle avant de sortir sur blessure.

Une sérieuse alerte pour le Torino… et pour Nantes ?

La blessure d’Aboukhlal survient alors que celui‑ci traverse une période délicate sur le plan sportif : après un début de saison contrasté en Serie A (seulement une dizaine d’apparitions avant dimanche), l’ancien Toulousain tentait de relancer sa carrière sous le maillot turinois.

Mais cette indisponibilité tombe aussi à un moment où le FC Nantes est très intéressé par son profil pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité. En effet, longtemps considéré comme une piste prioritaire pour les Canaris, un prêt avec option d’achat vers Nantes semblait bien engagé début janvier — avant que les discussions avec le Torino ne s’enlisent, même si le FCN demeurait intéressé.

Ce refroidissement dans les négociations n’est pas forcément lié à cette blessure, mais la sortie sur blessure d’Aboukhlal face à la Roma ne fait qu’ajouter de l’incertitude autour de sa disponibilité immédiate, ce qui peut compliquer toute relance de la piste.

Quelles conséquences pour Nantes ?

Le FC Nantes, barragiste qui vient de s’incliner face au Paris FC, avait besoin de renforts offensifs pour dynamiser une ligne d’attaque en difficulté. Malgré l’intérêt affiché pour Aboukhlal, le club a multiplié les échecs lors de ce mercato d’hiver, avec déjà plusieurs pistes restées sans suite.

L’incertitude autour de l’état physique d’Aboukhlal pourrait définitivement refroidir l’intérêt nantais ou du moins pousser le FC Nantes à se tourner vers d’autres options offensives pour combler ses besoins immédiats.