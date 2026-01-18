À LA UNE DU 18 JAN 2026
FC Nantes – Paris FC (1-2) : très mauvaise opération à la Beaujoire, les tops et flops des Canaris

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 19:14
Les tops et flops des joueurs du FC Nantes après la défaite contre le Paris FC.

Ce dimanche, le FC Nantes s’est une nouvelle fois incliné à la Beaujoire dans le choc du maintien face au Paris FC (1-2). Menés dès la 6e minute par un but de Kebbal, les Canaris pensaient en encaisser un deuxième à la 9e, finalement refusé pour hors jeu. Après une première mi-temps cataclysmique côté nantais, Abline a su égaliser à la 50e, avant que la recrue Luca Koleosho ne remette le PFC devant à la 78e. Très mauvaise opération pour Nantes, qui compte désormais 5 points de retard sur Paris, et qui reste barragiste. Autre coup dur, la sortie de Machado sur blessure à la 18e minute.

Le top

ABLINE

Auteur d’un but sublimissime au match aller, il a récidivé ce dimanche. Lancé magnifiquement en profondeur par Mwanga, il reprend le ballon en une touche pour enchaîner d’un tir rageant dans la lucarne droite. Il est le seul véritable top de ce match, un peu comme chaque semaine. Juste avant la mi-temps, il s’est offert un véritable festival avant de servir Lepenant, qui a complètement dévissé.

Les flops

COQUELIN

Absent contre Nice en Coupe de France, il a fait son retour comme titulaire. Un peu (beaucoup) à la ramasse, c’est lui qui perd le ballon qui permet ensuite au PFC d’inscrire le premier but signé Kebbal. Sorti à la 65e, il n’aura pas du tout brillé.

TATI

Pas impérial sur le premier but et le deuxième refusé pour hors jeu, il a ensuite écopé d’un carton jaune pour une faute sur Maxime Lopez à la 23e minute. Il a vraiment été mis en difficulté par les attaquants parisiens, et si sa cote était très élevée il y a plusieurs semaines, attention à ce qu’elle ne retombe pas en flèche…

COZZA

Deuxième joueur nantais qui a perdu le plus de ballons du match (13), il est totalement largué sur le deuxième but parisien, au même titre que Ganago, dont l’entrée a été catastrophique.

