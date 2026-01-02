FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans le viseur du FC Nantes depuis plusieurs jours, Zakaria Aboukhlal (25 ans) reste une piste bien réelle. Mais si la finalisation du prêt est plus long que prévu, ce n’est pas un hasard.

Le Zakaria Aboukhlal est toujours en cours au FC Nantes. Comme expliqué ce lundi, le profil du milieu offensif marocain plaît en interne, et l’intérêt est réciproque. Le joueur de 25 ans se projette clairement vers un retour en Ligue 1 et voit d’un très bon œil la possibilité de rejoindre les Canaris.

Aboukhlal réclame son dû

La raison est précise et clairement identifiée. Avant toute finalisation, l’attaquant marocain réclame son dû au Torino. Une somme d’argent encore non perçue et qu’il entend récupérer avant de s’engager officiellement ailleurs. Tant que ce différend financier n’est pas réglé, impossible de donner son feu vert définitif.

Discussions en cours

Côté clubs, en revanche, le travail avance dans le bon sens. Le FC Nantes et le Torino poursuivent leurs échanges et les discussions sont jugées constructives. Les bases de l’opération sont posées et les intentions sont claires.

Une dernière condition à remplir

Tout se joue donc ailleurs. Pour que l’opération puisse être finalisée, une seule condition reste à remplir : le règlement de ce litige financier entre le joueur et le Torino. Une fois ce point réglé, le dossier devrait s’accélérer.

Bastien Aubert