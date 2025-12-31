À LA UNE DU 31 DéC 2025
[20:00]OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !
[19:30]Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) en prêt, vous prenez ?
[19:00]RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales après Haïdara
[18:30]FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça
[18:00]OM Mercato : gros rebondissement pour Pavard, ça chauffe avec Anis Hadj Moussa !
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 17:32
💬 Commenter
Félix Lemaréchal (RC Strasbourg)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Cible hivernale du FC Nantes, Félix Lemaréchal (RC Strasbourg) ne rejoindra pas les Canaris cet hiver.

Pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, le FC Nantes avait coché le nom de Félix Lemaréchal, comme nous vous l’avions révélé ce lundi. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu, le natif de Tours joue assez peu depuis le début de la saison avec le club alsacien. Le joueur de 22 ans figurait même tout en haut de la short-list des dirigeants nantais.

Kantari a dit non pour Lemaréchal !

Mais selon nos informations, Félix Lemaréchal ne viendra pas au FC Nantes lors de ce mercato hivernal. La raison ? Le nouveau coach des Canaris Ahmed Kantari a finalement refusé le joueur strasbourgeois pour ne pas doubler le poste de Rémy Cabella et a donc misé sur un profil plus défensif en la personne d’Ibrahima Sissoko. Toujours selon nos sources, Félix Lemaréchal va prendre la direction du Stade Brestois, club où il a déjà évolué lors de la saison 2023-2024.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Avec Bastien Aubert.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot