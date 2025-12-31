FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest

Cible hivernale du FC Nantes, Félix Lemaréchal (RC Strasbourg) ne rejoindra pas les Canaris cet hiver.

Pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, le FC Nantes avait coché le nom de Félix Lemaréchal, comme nous vous l’avions révélé ce lundi. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu, le natif de Tours joue assez peu depuis le début de la saison avec le club alsacien. Le joueur de 22 ans figurait même tout en haut de la short-list des dirigeants nantais.

Kantari a dit non pour Lemaréchal !

Mais selon nos informations, Félix Lemaréchal ne viendra pas au FC Nantes lors de ce mercato hivernal. La raison ? Le nouveau coach des Canaris Ahmed Kantari a finalement refusé le joueur strasbourgeois pour ne pas doubler le poste de Rémy Cabella et a donc misé sur un profil plus défensif en la personne d’Ibrahima Sissoko. Toujours selon nos sources, Félix Lemaréchal va prendre la direction du Stade Brestois, club où il a déjà évolué lors de la saison 2023-2024.

Avec Bastien Aubert.