FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 



En quête urgente de renforts au milieu de terrain, le FC Nantes avance ses pions au mercato hivernal. Après un premier échec, Waldemar Kita a activé une nouvelle piste prioritaire du côté du RC Strasbourg.

Le FC Nantes a ciblé sa priorité du milieu au mercato hivernal. Après avoir essuyé le refus de Morgan Sanson, il y a quelques jours, la direction emmenée par Waldemar Kita a rapidement rebondi avec une nouvelle cible bien identifiée : Félix Lemaréchal (22 ans).

Lemaréchal priorité du milieu au FC Nantes

Selon nos informations, le milieu du RC Strasbourg figure tout en haut de la short-list du FC Nantes. L’option privilégiée par le FCN serait celle d’un prêt dès cet hiver, un format jugé idéal pour apporter rapidement de la qualité et de la concurrence dans l’entrejeu sans déséquilibrer la masse salariale. Du côté de Strasbourg, la porte n’est pas totalement fermée. Le RCSA accepterait d’envisager un départ temporaire de Lemaréchal, à une condition claire : une prolongation préalable de son contrat. Une proposition a d’ailleurs été transmise au joueur, basée sur un engagement de deux années supplémentaires, assorti d’une nette revalorisation salariale.

Le RCSA reste ouvert à l’opération mais…

Le club alsacien lui offre un salaire mensuel estimé à 90 000 euros, contre environ 60 000 euros actuellement. Une marque de confiance financière mais qui ne suffit pas encore à emporter la décision du joueur. À date, Lemaréchal est toujours en réflexion. Selon nos informations, le milieu strasbourgeois n’aurait pas forcément apprécié sa récente perte de statut, notamment le fait d’être passé derrière Valentin Barco dans la hiérarchie. Un choix sportif difficile à encaisser même si l’Argentin se montre performant dans l’entrejeu du RCSA. Cette situation pourrait jouer en faveur du FC Nantes, lancé sur la piste Zakaria Aboukhlal et prêt à offrir du temps de jeu et un rôle plus central à Lemaréchal. Reste désormais à convaincre le joueur, puis à finaliser un montage à trois bandes avec Strasbourg. Le dossier est en cours.

Bastien AUBERT