À LA UNE DU 29 DéC 2025
[14:40]RC Lens : le Racing peut souffler au Mercato, le LOSC aussi ! 
[14:20]PSG Mercato : un deal Vitinha – Vinicius, la  réponse cash d’Al-Khelaïfi au Real Madrid !
[14:00]FC Barcelone Mercato : passé par City, un ancien de La Masía pourrait faire son grand retour au Barça ! 
[13:30]CAN 2025 : l’Algérie avantagée pour un sacre au Maroc ?
[13:03]ASSE : Stassin lâche un message musclé et énigmatique avant le départ du mercato 
[12:53]OGC Nice : Claude Puel remplace Franck Haise avec plusieurs chantiers en vue
[12:45]ASSE, OM, LOSC, RC Lens Mercato – INFO BUT! : accord et annonce imminente pour Gessime ! 
[12:16]PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un buteur prodige de Ligue 2 que toute l’Europe s’arrache !
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 11:50
💬 Commenter
Félix Lemaréchal (RC Strasbourg)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?


En quête urgente de renforts au milieu de terrain, le FC Nantes avance ses pions au mercato hivernal. Après un premier échec, Waldemar Kita a activé une nouvelle piste prioritaire du côté du RC Strasbourg.

Le FC Nantes a ciblé sa priorité du milieu au mercato hivernal. Après avoir essuyé le refus de Morgan Sanson, il y a quelques jours, la direction emmenée par Waldemar Kita a rapidement rebondi avec une nouvelle cible bien identifiée : Félix Lemaréchal (22 ans).

Lemaréchal priorité du milieu au FC Nantes 

Selon nos informations, le milieu du RC Strasbourg figure tout en haut de la short-list du FC Nantes. L’option privilégiée par le FCN serait celle d’un prêt dès cet hiver, un format jugé idéal pour apporter rapidement de la qualité et de la concurrence dans l’entrejeu sans déséquilibrer la masse salariale. Du côté de Strasbourg, la porte n’est pas totalement fermée. Le RCSA accepterait d’envisager un départ temporaire de Lemaréchal, à une condition claire : une prolongation préalable de son contrat. Une proposition a d’ailleurs été transmise au joueur, basée sur un engagement de deux années supplémentaires, assorti d’une nette revalorisation salariale.

Le RCSA reste ouvert à l’opération mais…

Le club alsacien lui offre un salaire mensuel estimé à 90 000 euros, contre environ 60 000 euros actuellement. Une marque de confiance financière mais qui ne suffit pas encore à emporter la décision du joueur. À date, Lemaréchal est toujours en réflexion. Selon nos informations, le milieu strasbourgeois n’aurait pas forcément apprécié sa récente perte de statut, notamment le fait d’être passé derrière Valentin Barco dans la hiérarchie. Un choix sportif difficile à encaisser même si l’Argentin se montre performant dans l’entrejeu du RCSA. Cette situation pourrait jouer en faveur du FC Nantes, lancé sur la piste Zakaria Aboukhlal et prêt à offrir du temps de jeu et un rôle plus central à Lemaréchal. Reste désormais à convaincre le joueur, puis à finaliser un montage à trois bandes avec Strasbourg. Le dossier est en cours. 

Bastien AUBERT

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot