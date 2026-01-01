À LA UNE DU 1 JAN 2026
[15:55]OM : on sait pourquoi Aubameyang a été suspendu par le Gabon, il se défend
[15:26]FC Nantes Mercato : ça traîne pour une recrue annoncée ! 
[14:50]OM : Adrien Rabiot réapparaît au milieu d’une nouvelle polémique, les supporters s’insurgent !
[14:00]FC Barcelone Mercato : triple coup dur pour Goretzka (Bayern)
[13:27]Liam Rosenior sur le point de quitter Strasbourg !
[13:01]ASSE : Gomis revient sur son transfert à l’OL et ça fait mal !
[12:45]RC Lens : Toulouse a une revanche à prendre sur un Sang et Or
[12:23]PSG : au Brésil aussi, le club a réalisé un exploit historique
[12:00]OM : Aubameyang sanctionné !
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
FC Nantes Mercato : ça traîne pour une recrue annoncée ! 

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 15:26
Zakaria Aboukhlal (Torino)
L’arrivée de Zakaria Aboukhlal (Torino) au FC Nantes prendrait plus de temps que prévue. 

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce jeudi, le FC Nantes est en ébullition avec déjà deux renforts hivernaux actés : Deiver Machado et Remy Cabella. Après l’arrivée du latéral gauche colombien et le milieu offensif français, deux autres recrues sont annoncés tout proche du FCN. Il s’agit de Zakaria Aboukhlal et Ibrahima Sissoko. 

Le dossier Aboukhlal traîne 

Cependant, l’un de ces dossiers semble s’éterniser. Bien qu’un accord tripartite ait été trouvé entre le FC Nantes, le Torino et le joueur pour le prêt avec option d’achat de l’ancien Toulousain chez les Canaris, la finalisation du transfert tarde à venir, rapporte le journaliste de Ouest-France David Phelippeau sur X. En raison de ce retard, Zakaria Aboukhlal ne devrait pas être disponible pour le match de ce dimanche (16h) contre l’Olympique De Marseille. 

