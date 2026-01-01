FC Nantes Mercato : ça traîne pour une recrue annoncée ! 

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

L’arrivée de Zakaria Aboukhlal (Torino) au FC Nantes prendrait plus de temps que prévue.

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce jeudi, le FC Nantes est en ébullition avec déjà deux renforts hivernaux actés : Deiver Machado et Remy Cabella. Après l’arrivée du latéral gauche colombien et le milieu offensif français, deux autres recrues sont annoncés tout proche du FCN. Il s’agit de Zakaria Aboukhlal et Ibrahima Sissoko.

Le dossier Aboukhlal traîne

Cependant, l’un de ces dossiers semble s’éterniser. Bien qu’un accord tripartite ait été trouvé entre le FC Nantes, le Torino et le joueur pour le prêt avec option d’achat de l’ancien Toulousain chez les Canaris, la finalisation du transfert tarde à venir, rapporte le journaliste de Ouest-France David Phelippeau sur X. En raison de ce retard, Zakaria Aboukhlal ne devrait pas être disponible pour le match de ce dimanche (16h) contre l’Olympique De Marseille.